على أعتاب الثمانين.. ويكسر الأرقام القياسية

يعتقد البعض أن أحدهم إذا تجاوز السبعين من عمره، فمكانه هو مأوى العجزة أو الجلوس في البيت، لكن رجلًا أميركيًّا من ولاية أريزونا رفض تلك الفكرة.وأورد موقع "يو بي آي" الإخباري قصة لاعب الغولف، بوب كورتز (79 عامًا) الذي حطم الرقم القياسي العالمي في هذه اللعبة، التي تحتاج إلى جهد بدني واضح.واعتبر موقع "azfamily" المحلي في ولاية أريزونا، أن كورتز يتمتع بمهارة ولياقة تزيد عن أولئك الذين في نصف عمره.ويطلق عليه البعض لقب "رجل الغولف الحديدي" لشدة الضربات التي ينفذها.