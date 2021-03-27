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على أعتاب الثمانين.. ويكسر الأرقام القياسية

Lebanon 24
27-03-2021 | 23:00
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يعتقد البعض أن أحدهم إذا تجاوز السبعين من عمره، فمكانه هو مأوى العجزة أو الجلوس في البيت، لكن رجلًا أميركيًّا من ولاية أريزونا رفض تلك الفكرة.

وأورد موقع "يو بي آي" الإخباري قصة لاعب الغولف، بوب كورتز (79 عامًا) الذي حطم الرقم القياسي العالمي في هذه اللعبة، التي تحتاج إلى جهد بدني واضح.

واعتبر موقع "azfamily" المحلي في ولاية أريزونا، أن كورتز يتمتع بمهارة ولياقة تزيد عن أولئك الذين في نصف عمره.

ويطلق عليه البعض لقب "رجل الغولف الحديدي" لشدة الضربات التي ينفذها.
 
ونفذ كورتز 1050 ضربة قطعت مسافة 180 مترًا، واستقرت داخل حفر صغيرة تبلغ مسافتها عدة أمتار، مما جعله يكسر الرقم القياسي المسجل في هذه البطولة، وذلك كله خلال 12 ساعة، حيث كان الرقم السابق 1000 ضربة. 

المصدر: سكاي نيوز
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