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قصة طريفة.. قرد يذهب لمعكسر خاص لإنقاص وزنه الزائد (فيديو)

Lebanon 24
28-03-2021 | 09:00
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في قصة طريفة، قررت امرأة في العاصمة التايلاندية بانكوك إرسال قردها إلى معكسر مخصّص لإنقاص الوزن حيث يعاني من السمنة الزائدة.
 
وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تعرض هذا القرد لمعاملة غير إنسانية من مالكه السابق، وبعد أن علمت إحدى النساء بذلك، قرّرت أخذ الحيوان لنفسها والاعتناء به لكن ظهرت سريعاً مشكلة زيادة الوزن لدى القرد.

وحاولت السيدة إطعام حيوانها الأليف طعاماً صحياً، لكن الزوار كانوا يقدمون له الطعام باستمرار، وغالباً الوجبات السريعة والحلويات.
 
ووصل وزن القرد إلى 20 كيلوغراماً في سن الثالثة، واعتبرت المرأة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار بهذه الطريقة، وبدأت في إلزامه بالتمارين كل صباح ولكن بدون نتيجة، فما كان منها إلا أن قررت إرساله إلى معكسر مخصّص لفقدان وزن الحيوانات.
 
 
 
 
 
المصدر: سبوتنيك

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