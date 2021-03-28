في غيبوبتها.. سيدة تنجب طفلة بصحة جيّدة!

وضعت سيّدة في بريطانيا مولودة تتمتّع بصحة جيّدة على الرغم من كونها - أي الأم - في غيبوبة جراء إصابتها بفيروس "كورونا" المستجدّ.

وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنّ كاري آن أوزبورن البالغة من العمر 32 عاماً، دخلت طبياً في غيبوبة عندما بدأت رئتيها في الإصابة بالفشل في المستشفى.