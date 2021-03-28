في غيبوبتها.. سيدة تنجب طفلة بصحة جيّدة!

وضعت سيّدة في بريطانيا مولودة تتمتّع بصحة جيّدة على الرغم من كونها - أي الأم - في غيبوبة جراء إصابتها بفيروس "كورونا" المستجدّ.
وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنّ كاري آن أوزبورن البالغة من العمر 32 عاماً، دخلت طبياً في غيبوبة عندما بدأت رئتيها في الإصابة بالفشل في المستشفى.
وكان آخر شيء تتذكره السيدة المقيمة في مدينة هارتلبول الإنكليزية هو صوت يقول لها: "لا بدّ أن نجري عملية ولادة لطفلك".
وبعد نحو 5 أسابيع استفاقت من الغيبوبة ليتم إبلاغها أنّها تغلبت على فيروس "كوروناط وأنها أصبحت أماً لطفلة تتمتع بصحة جيدة أسمتها "ستورم".
وعن هذا تقول الأم: "عندما حملتها لأول مرة كان هذا سحراً. لن أنسى أبدا هذا الأمر".
وكانت كاري آن في أسبوعها الثاني والثلاثين من الحمل عندما أصيبت بالفيروس وذلك قبل أيام قليلة من احتفالات عيد الميلاد.
وأثبتت فحوص "كورونا" أنها مصابة بالفيروس وفي وقت بسيط أصبحت حالتها خطيرة.