الحمل

لا تجازف بما تملك، وأنصح لك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض القرارات أو المواقف.

الثور

حين تزيد الغيرة عن حدّها تصبح مؤذية، وتؤدي الى عواقب وخيمة وتزعزع الثقة.

الجوزاء

عليك أن تكون أكثر ثقة بقدرتك على تحقيق العلاقة المثالية التي طالما حلمت بها.

السرطان

لا تهمل مشاعر الحبيب وخصص له المزيد من الوقت قبل أن يقدم على قرار مصيري

الأسد

تسعد بمفاجآت وبتغيير في حياتك يطرأ، فتشعر بالراحة العاطفية وتعرف تطوراً رومنسياً.

العذراء

تلمس المزيد من المشارع المتأججة من الشريك تجاهك، فكن مطمئناً ومرتاح البال، وتعامل معه بهدوء ورويّة.

الميزان

قد تساعدك أفكار الشريك في حل بعض الأمور العالقة، لكنّ عنادك يؤدي إلى فشل كل الجهود التي بذلتها.

العقرب

قد تبحث عن علاقة جديدة، لا تخف من أخذ المبادرة، فهي قد تبدأ بخطوة جريئة.

القوس

التصرّفات القاسية تجاه الحبيب ليست في مصلحتك، المطلوب اليوم هو الالتزام الجدي ومراعاة مشاعره.

الجدي

لقاءات ونقاشات مثمرة، وخصوصاً لجهة تحديد مسار الأمور مستقبلياً وعلى نحو يضمن لك وللشريك حقوقكما.

الدلو

لقاءات ونقاشات مثمرة، وخصوصاً لجهة تحديد مسار الأمور مستقبلياً وعلى نحو يضمن لك وللشريك حقوقكما.

الحوت

تراودك مشاعر تحمل إليك الحماسة والعزيمة لإحداث تغيير كبير، أو للقاء حبيب أو للإقدام على مغامرة استثنائية.