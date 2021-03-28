انفراجات وأحداث سارة.. إليكم توقعات الأبراج لشهر نيسان 2021

إليكم توقعات شهر نيسان 2021 للأبراج، على كافة الأصعدة، وكل ما ينتظره الأبراج من انفراجات وأحداث سارة.

برج الحمل

أبهر الجميع هذا الشهر بمثابرتك وتصميمك. إذا كان هناك ما تسعى وراءه، ربما وظيفة، أو دورة جامعية، أو الشكل المثالي، فلن يثبطك شيء.

المريخ، كوكبك المليء بالإثارة في وضع قوي للغاية ويدفعك للعمل لفترة طويلة بعد أن حزم الجميع أمتعتهم وعادوا إلى المنزل. لا تمانع في الانتظار أيضًا. في الواقع، فإن الإحساس بالتوقع الذي تحصل عليه من الاقتراب من هدفك هو أحد أكثر الأشياء إفادة لك في نيسان 2021.

وهذا ينطبق أيضًا على المساعي الرومانسية بالطبع. أصبحت الحياة بالنسبة لك في عام 2021 أكثر إثارة من جميع النواحي، مع وضع كوكب المشتري الخيري بشكل هادف. لبعض الوقت الآن، انت قادر على اتخاذ خيارات جيدة، تمنحك الحرية والاستقلال. الآن، يمكنك الاستفادة من هذه القرارات والبدء في رؤية النتائج حقًا. يبدأ القمر المكتمل في اليوم الثاني بداية مشحونة للغاية وهو يوم جيد جدًا لإدارة الأعمال المهمة أو شؤون الحب. تبحث عن شريك ناري مثلك، لديه شعور بالمغامرة والاستعداد للسفر.

برج الثور

ستكون مذهلا للغاية خلال شهر نيسان وستظهر بشكل عام بأجمل طريقة ممكنة، عطارد حاكمك المحب للرفاهية، في المكان الانسب وستحصل على جميع الفوائد.

تعزز طلتك ، ليس بطريقة مدروسة بعناية أو محسوبة، ولكن بشكل تلقائي تمامًا، اخرج مع الأصدقاء واستمتع بصحبة الأشخاص من حولك.

قد تجد مقدمات تأتي بهذه الطريقة أكثر مما لو كنت بمفردك. يستجيب الناس جيدًا للمستمع الجيد، لذا اجلس واتركهم يتحدثون. كما ان للمريخ، كوكب الشغف، دور عظيم، لذا يمكنك متابعة اظهار المودة بشكل إيجابي. أي ما تريد القيام به فالآن هو الوقت، لديك تدفق جيد وثابت للطاقة والكثير من الإرادة. لذلك إذا كان عليك العمل لفترة أطول أو الاستمرار في الدراسة، فلن يقف شيء في طريقك. حاول أن تبقى منتبها بعد الرابع عشر - ستظهر بعض الأفكار السابقة أو الأصدقاء القدامى في حياتك، مما يمنحك بعض الخيارات الجديدة المثيرة للاهتمام.

قد يلعب عطارد، كوكب الفكر، بعض الحيل عليك، لكن يمكنك المضي قدمًا برفضك الالتزام حتى اتخاذ قرار مؤكد.

برج الجوزاء

مع كوكب المشتري، كوكب الحظ السعيد، في منطقة علاقتك الشمسية، تبدو حياتك العاطفية واعدة. لديك موقف إيجابي واثق وتبحث عن شخص برؤية أوسع للحياة. شريك يمكنه أن يريك شيئًا جديدًا. عليك الحذر من إعطاء كل شخص تقابله وصف المعلم أو المعلم العظيم، ولكن في نفس الوقت أدرك ما يمكنك تعلمه منه.

يجعلك كوكب المشتري التلميذ متسع الافق في الحياة، ولكن إذا تم تطبيقه على برنامجك الأكاديمي المناسب، فقد يكون الامر أيضًا مجزيًا للغاية. إذا سنحت لك فرصة السفر أثناء دراستك، فاستغلها. قد يكون السفر أيضًا الطريق لإيجاد اهتمام جديد بالحب. يتمثل أحد التحديات التي تواجهها في محاولة الاختيار بين عروض مغرية مختلفة في طريقك. يبدو أن هناك الكثير من الأشخاص بفرص مثيرة، ولكنك ستفقد الكثير من الطاقة في محاولة متابعتهم جميعًا. من الأفضل التركيز على طريق واحد بدلاً من تشتيت تركيزك. عندما يعود الكوكب الحاكم إلى الوراء في الرابع عشر، احترس من فكرة قديمة تظهر مرة أخرى، خاصة فيما يتعلق بخطة وظيفية مستقبلية.

برج السرطان

علاقاتك هذا الشهر ناريّة وعاطفية، مع كوكب المريخ، كوكب الطاقة في منطقة حبك الشمسية. أنت لا تريد وعودًا أو تفاهمًا غير معلن، بل تريد إظهارًا كاملًا للعاطفة ولن يرضيك أي شيء آخر. عليك الحذر، قد تتعامل بشكل مثالي مع شريكك ويمكن أن ينزعج من سير الأمور عن طريق طلب الكثير. لا تحب كون الأشياء هادئة جدًا، ولكن عليك دائمًا رؤية ان شيئًا ما يحدث. هذا يعني أنك قد تستفز أصدقاءك من خلال السؤال والتحقيق دائمًا في رد الفعل.

بالطبع، قد تحصل على هذا النوع من السلوك من الطرف الآخر، وفي هذه الحالة من الأفضل أن يكون لديك شيء إيجابي تفعلونه معًا ووضع مخططات. إذا كان هناك بعض المشاريع المشتركة التي يمكنك تنفيذها، أو الدراسة معًا، أو الذهاب بعيدًا إلى مكان غريب، فإن هذا سيركز طاقتك بطريقة بناءة. مع كوكب الزهرة، كوكب المودة، الذي يحتل مكانًا رائعًا طوال الشهر، يمكنك أن تتوقع صبرا ودعما من الناس.

في حوالي اليوم السابع، من الجيد القيام بشيئ مختلف تمامًا مع شريكك أو تجربة طلة مختلفة تمامًا.

برج الاسد

بدأت آفاقك في الانتعاش بشكل لا لبس فيه. لفترة طويلة، كنت منشغلا بالعمل، بدراساتك، أو ربما بواجبات كبيرة تقع على عاتقك من قبل أشخاص مسؤولين. لا يزال كوكب زحل، الكوكب الذي يختبر الحدود والبطء، في برجك في عام 2021، لكنه يتحرك تدريجياً خارج برج الأسد. هناك بعض الأشياء المتبقية التي تستوجب الاهتمام بها وبعد ذلك ستكون حرا تمامًا، في وقت أقرب مما تدرك. يشبه القمر المكتمل الموجود في برجك في اليوم الثاني عيد ميلادك في غير موسمه ويجب أن تفعل شيئًا للاحتفال بهذه اللحظة.

لا تتخذ أي قرارات في هذا اليوم، فقد تكون عاطفيا ومتحمسا بعض الشيء. بدلاً من ذلك، استخدمه لإغلاق أي عمل شخصي لديك ولمجرد الاستمتاع بنفسك. كوكب المشتري، كوكب النمو والحظ السعيد، في موقع متميز بالنسبة لك ويعطيك احساسا بتزايد الفرص. بدلاً من الشعور وكأنك في عالم ضيق لا يوجد ما تتطلع إليه.

يراك الناس كشخص فخور وناري ومبدع، وتبدأ في الشعور بأنك عدت لنفسك مرة أخرى.

برج العذراء

لديك اللمسة الشخصية الصحيحة هذا الشهر. أنت دافئ جدًا تجاه أصدقائك وترجع المشاعر باهتمام. في بعض الأحيان يمكنك المبالغة في تحليل العلاقات بدلاً من السير مع التيار، كوكب الزهرة، كوكب الرومانسية، يقع في منطقة الحب الشمسي لديك ولديك موقف الفهم الصحيح، دون إصدار أحكام أو انتقاد. كثير من الناس يجدون هذه الخاصية جذابة للغاية.

كوكب المريخ، كوكب القوة والعاطفة، في وضع مثالي أيضًا ويمنحك الصفات العملية لدعم كلماتك الودية. أنت شخص قوي جدًا وقادر، لكنك تجد كل جهودك أسهل بكثير الآن. لا شيء يبدو أنه يعيق طريقك. قد تعود العلاقة القديمة في منتصف الشهر حيث يعود شخص كنت تعتقد أنه قد اختفى إلى عالمك. قد يلعبون دورًا في حياتك مرة أخرى، أو ببساطة يكون لديهم رسالة مهمة لك. يعود عقلك إلى خطة أو مشروع من الماضي، لكن لا تنشغل كثيرًا بالمسألة. قد يثير اهتمامك لفترة من الوقت ويجب أن تأتي منه نتائج جيدة، لكن لا تدعه يصبح المحور الوحيد لطموحك.

برج الميزان

يتم تعزيز الرومانسية والإبداع لديك خلال شهر نيسان، حيث يتم تذكيرك بمدى إثارة الحياة. تقع الشمس في جزء درامي وممتع من برجك وتعطيك إحساسًا بأن كل شيء يجب اللعب من أجله. إذا كانت لديك طموحات للقيام بشيء إبداعي أو فني، حتى لو كان ذلك فقط الخروج ومشاهدة المزيد من الأفلام أو العروض، فهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك. ربما ترغب في العمل على شيء خاص بك أو ابتكار مظهر جديد مذهل لنفسك.

الأفكار التي ظهرت في عقلك لبعض الوقت أصبحت الآن موضع تركيز كامل، خاصةً في وقت قريب من القمر الجديد في السابع عشر. إذا شعرت أن الفرص قد فاتتك، أو تم تجاهلها، فستظهر فرصة ثانية في النصف الثاني من الشهر. قد تجلب مكالمة غير متوقعة عملاً أو أموالاً إضافية، لذا كن منفتحا على الموقف. إذا كنت مستعدا للانتظار والتحلي بالصبر، فستجد حظًا سعيدًا بحلول الثاني والعشرين، عندما ينتقل كوكب الزهرة، حاكمك، إلى موقع رومانسي حار. دائمًا ما تزدهر في وجودك مع الناس وبحلول هذا الوقت، يجب أن تكون مع النوع المناسب تمامًا من الصحبة، مع ظهور العروض في طريقك.

برج العقرب

تتخذ الامور منحنى جيدا للغاية بالنسبة لك هذا الشهر، خاصة في النصف الأول. انيق بشكل خاص ويعجب الناس بالطلة الرائعة بأقل جهد ممكن. كوكب الزهرة هو كوكب الجاذبية والمظاهر وموجود لأجلك حتى يوم 22. يمكنك إضفاء لمسة فنية على حياتك وأيضًا جلب الأشخاص المثيرين للاهتمام. في بعض الأحيان يكون الأمر بمثابة مقايضة بين التسكع مع الأصدقاء والوفاء بكل وعودك، ولكن لا يوجد مثل هذا الحل الوسط الآن. أنت تتعامل مع قراراتك بشكل جيد أيضًا. كوكب عطارد، كوكب الفكر والكلام، مهيأ تمامًا، لذلك عندما يعود شخص ما من ماضيك للتواصل في حوالي الثامن عشر، فأنت تعرف بالضبط كيفية التعامل معه.

تأتي الأخبار من اتجاه مختلف وأنت مشتت عن مخاوفك المعتادة لفترة من الوقت. ربما يكون لديك تغيير في الطموح أو ان هناك تفكير في دراسة موضوع مختلف. لا تنجذب إلى تغيير كامل - أو على الأقل ليس بعد. يأتي وقت اتخاذ القرارات الكبرى في الشهر المقبل، ولكن في الوقت الحالي، يمكنك الاسترخاء وسحر كل من حولك.

برج القوس

فكر في طموح جريء تود تحقيقه. ما هو خيالك الأول؟ أنت مؤمن وداعم لنفسك دائمًا، لكن بعض الأشياء ما زلت تشعر أنها بعيدة المنال. في بعض الأحيان تكون لديك شكوك ولا تشعر أن الحظ في صفك، لكن كل هذا على وشك التغيير. كوكب المشتري، كوكب الحظ السعيد ونجمك، أصبح الآن في برجك ومن المقرر أن يبقى هناك لعدة أشهر قادمة.

يجب أن يجلب لك هذا الحظ دون طلب ذلك، لكن الأمر لا يزال يستحق الحلم والعمل الجاد لتحقيق أهدافك. قد تتخطى الحدود التي تعتقد أنك قادر عليها في بعض الأحيان، لكن هذا كله لسبب مفيد. ينجذب الناس إلى الأفراد السعداء والمحظوظين، لذلك سيكون لديك الكثير من الأصدقاء. لا يزال الأمر متروكًا لك لاتخاذ خيارات جيدة، ومع ذلك، لا تشغل بالك بعد اليوم الرابع عشر. يعود كوكب عطارد، كوكب التفكير، إلى الوراء في هذه المرحلة ويجذب انتباهك إلى خطط غير مكتملة من الماضي. شيء ما حول منزلك، ربما، بدأته ولم تكمله - حتى الآن. هذا شهر لإعادة التواصل وتذكير نفسك بالمواهب المتميزة التي تمتلكها.

برج الجدي

حافظ على نشاطك هذا الشهر وستكون في المقدمة. كوكب المريخ، الكوكب الأكثر ديناميكية، موجود في برجك، مما يمنحك قوى وطاقة. أنت مشاكس وناري والجميع يعرف ذلك - وبسرعة! بصفتك برج الجدي، فأنت لست ميالا للجدال بشكل عام (على الرغم من عنادك)، ولكن هذا الشهر لا يمكنك التغاضي وترك الناس يقولون أشياء لا توافق عليها. عليك الحذر، لأن لسانك من المرجح سينطلق بلا سيطرة. من السهل جدًا إخبار الناس برأيك بالضبط، لكن تأكد من أنه الشخص المناسب وفي الموقف المناسب. وجود الكثير لفعله يساعد في إبعادك عن الأذى. تمرن، اسبح، ضع مخططات، أي شيء لتفريغ طاقتك الزائدة.

يشهد منتصف الشهر أفضل يوم لك عندما يمر القمر من خلال برجك في اليوم الثالث عشر. هذا هو وقت التفكير ويمكنك اتخاذ قرارات جيدة بشأن الصورة التي تناسبك بشكل أفضل. بعد القمر الجديد في السابع عشر، تستعيد معنوياتك مرة أخرى وأنت تبحث عن الأشياء التي يمكنك القيام بها. ضع قائمة بالأهداف في بداية الشهر وعليك بشطبها واحدة تلو الأخرى.

برج الدلو

حان الوقت لاتخاذ القرار، ولكن ليس الالتزام لهذا الشهر. عطارد، كوكب العقل، في مساره الخلفي في 14 نيسان، على طول الطريق حتى نهاية الشهر. خلال هذه الفترة، تأتيك العديد من الأفكار الخيالية، ولكن من الأفضل دائمًا الانتظار قبل اعتبار اي شيء يقينا. لا سيما فيما يخص المال، فكر على المدى الطويل. قد يكون لدى شخص ما عرض مغر لكسب القليل من المال الإضافي بشكل خارجي، وهو امر قد يفيدك، ولكن من المحتمل أيضًا ظهور شيء أفضل.

لذا، استمر في ذلك، ولكن كن بالمرصاد. بشكل عام، هذا هو الوقت المناسب للمال، مع وجود كوكب الزهرة، كوكب الرفاهية، الذي يمر عبر منطقتك المالية الشمسية. هذا يعني أنك تريد الجودة، وعلى الرغم من أنك قد تضطر إلى دفع مبلغ إضافي، إلا أنه يستحق ذلك في معظم الحالات. كافئ نفسك. يبدو مواليد الحوت جذابين للغاية بالنسبة لك هذا الشهر، شريك بخيال كبير ويمكنه ضبط ما تفكر فيه. يصبح أكثر عاطفية بشكل خطير في بعض الأحيان ويريدون منك انقاذهم أيضًا، ان كان لديك ما يلزم. القمر الجديد في السابع عشر هو الوقت الذي تقضيه مع شخص واحد مختار تمامًا، شخص يفهمك جيدًا.

برج الحوت

قمت بإبداء نفسك بشكل مثالي هذا الشهر، سواء في مظهرك أو فيما تقوليه. عطارد، كوكب الفكر والكلام، في برجك، لذلك تبدو مشرقا جدًا وغنيا بالأفكار. قد ترغب في أن يساعدك شخص من حولك في اتخاذ قرارات مهمة لأن الأفكار تتدفق بسرعة كبيرة حول عقلك، ولا يمكنك مواكبة ذلك. الصديق الذي يفهمك سيكون مساعدة كبيرة هذا الشهر، خاصة بعد الرابع عشر.

يعود عطارد إلى الوراء بعد هذه النقطة، وقد تعاودك فكرة موضة قديمة. قررت أنك أحببت طلة لك منذ بعض الوقت وتريد استعادة هذا النمط. لا تفرط في التفكير، لأنك قد تغير رأيك مرة أخرى بسرعة - لذا تجنب قص كل شعرك أو القيام بشيء لا رجوع فيه. كوكب الزهرة، كوكب الأناقة، موجود أيضًا في برج الحوت، لذلك فطلتك جيدة بغض النظر عن أي شيء. لديك نوع من الهالة من حولك ومن المؤكد أن هناك الكثير من دعوات الحفلات في طريقك. هذا ليس الوقت المناسب لتكون بمفردك. أنت مؤنس ودافئ تجاه جميع أصدقائك وستحصل في المقابل على رد فعل ممتاز. توقع الكثير من الأسئلة حول كيفية تحقيق مظهرك المذهل.