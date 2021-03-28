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جريمة مروّعة.. قتل طفله بمضرب "بيسبول"!

Lebanon 24
28-03-2021 | 18:00
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في جريمة مروّعة شهدتها ولاية أوهايو الأميركية، قُتل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات على يد والده بمضرب رياضة كرة القاعدة أو الـ"بيسبول".

وقال ضباط في بارما، بولاية أوهايو، إنّهم استدعوا إلى منزل ماثيو بونومارينكو البالغ من العمر 31 عاماً، بعد أن اتصل بهم معلنا قتل ابنه، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

واكتشفت الشرطة لدى توجهها إلى منزل بونومارينكو، جثة الطفل في غرفة المعيشة، وعليها كدمات ودماء.
 
ووفق عمّ الطفل القتيل، فإنّه كان مصابا بالتوحد، وتعلم استخدام الكمبيوتر اللوحي للتواصل، أشار إلى أن والد الطفل قد غادر مؤخراً مركزاً للصحة السلوكية، وتوقف عن تناول الدواء، لكنه كان هادئا للغاية في اليوم الذي سبق الحادثة.

ومن المقرر أن يمثل بونومارينكو أمام محكمة بارما غداً حيث يواجه تهمة القتل العمد.
المصدر: سكاي نيوز
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