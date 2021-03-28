منوعات

رجل إطفاء يعرض الزواج على حبيبته.. ولا يتأخر عن تلبية النداء! (فيديو)

Lebanon 24
28-03-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-807461-637525245115359558.jpeg
Doc-P-807461-637525245115359558.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر رجل إطفاء صينياً وهو يقدم عرض زواج لحبيبته على طريقته الخاصة.


وذكرت الشبكة الصينية أنّ رجل الإطفاء الذي يدعى سون تشي قام بالتخطيط بعناية لطلب يد حبيبته بمساعدة زملائه في الفريق، لكن السكّان اتصلوا بالشرطة في بداية الحفل بشكل غير متوقع للإبلاغ عن نشوب حريق.

وأضافت أنّه بمجرد أن رنّ جرس الإنذار، وضع رجل الإطفاء الخاتم على الفور في يد حبيبته وذهب بسرعة إلى مكان الحريق لأداء مهامه.

وأوضحت أنه بعدما أكمل مهمته عاد إلى حبيبته التي كانت تنتظره، ليقول لها: "هل تتزوجينني؟"، فأجابته بـ"نعم أفعل". 

 
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:15 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:51 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2021-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2021-03-28
18:00 | 2021-03-28
17:15 | 2021-03-28
15:00 | 2021-03-28
12:00 | 2021-03-28
10:30 | 2021-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website