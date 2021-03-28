رجل إطفاء يعرض الزواج على حبيبته.. ولا يتأخر عن تلبية النداء! (فيديو)

نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر رجل إطفاء صينياً وهو يقدم عرض زواج لحبيبته على طريقته الخاصة.



هل ستتزوجني؟ لحظة! في 23 مارس، قام رجل الإطفاء بالتخطيط بعناية لحفل "إعلان نية الخطوبة" بمساعدة زملائه في الفريق، لكن بشكل غير متوقع، اتصل السكان بالشرطة في بداية الحفل. بمجرد رن جرس الإنذار، وضع الخاتم على الفور في يدي حبيبته وذهب بسرعة إلى مكان الحريق لأداء المهمة. pic.twitter.com/KbB3K5iUVo — CGTN Arabic (@cgtnarabic) March 27, 2021

وذكرت الشبكة الصينية أنّ رجل الإطفاء الذي يدعى سون تشي قام بالتخطيط بعناية لطلب يد حبيبته بمساعدة زملائه في الفريق، لكن السكّان اتصلوا بالشرطة في بداية الحفل بشكل غير متوقع للإبلاغ عن نشوب حريق.وأضافت أنّه بمجرد أن رنّ جرس الإنذار، وضع رجل الإطفاء الخاتم على الفور في يد حبيبته وذهب بسرعة إلى مكان الحريق لأداء مهامه.وأوضحت أنه بعدما أكمل مهمته عاد إلى حبيبته التي كانت تنتظره، ليقول لها: "هل تتزوجينني؟"، فأجابته بـ"نعم أفعل".