رجل إطفاء يعرض الزواج على حبيبته.. ولا يتأخر عن تلبية النداء! (فيديو)

نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر رجل إطفاء صينياً وهو يقدم عرض زواج لحبيبته على طريقته الخاصة.
هل ستتزوجني؟ لحظة! في 23 مارس، قام رجل الإطفاء بالتخطيط بعناية لحفل "إعلان نية الخطوبة" بمساعدة زملائه في الفريق، لكن بشكل غير متوقع، اتصل السكان بالشرطة في بداية الحفل. بمجرد رن جرس الإنذار، وضع الخاتم على الفور في يدي حبيبته وذهب بسرعة إلى مكان الحريق لأداء المهمة. pic.twitter.com/KbB3K5iUVo
— CGTN Arabic (@cgtnarabic) March 27, 2021
هل ستتزوجني؟ لحظة! في 23 مارس، قام رجل الإطفاء بالتخطيط بعناية لحفل "إعلان نية الخطوبة" بمساعدة زملائه في الفريق، لكن بشكل غير متوقع، اتصل السكان بالشرطة في بداية الحفل. بمجرد رن جرس الإنذار، وضع الخاتم على الفور في يدي حبيبته وذهب بسرعة إلى مكان الحريق لأداء المهمة. pic.twitter.com/KbB3K5iUVo