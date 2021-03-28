فازت بمبلغ كبير بذكرى زواجها.. ماذا ستفعل به؟

فازت امرأة من ولاية كارولينا الشمالية بمبلغ 373.741 دولارًا في ذكرى زواجها العشرين.

وأوضحت السيدة سادهانا باتيل، من نيو برن، أنها كانت في متجرها عندما قررت تجربة لعبة يانصيب بقيمة 5 دولارات.

ولفتت باتيل الى أن اليوم الذي اشترت فيه التذكرة، 16 كانون الثاني، هو الذكرى العشرين لزواجها. وقالت: "لقد صدمت"، مشيرة الى أنها اتصلت بأولادها أولاً ثم أخبرت زوجها.

وأشارت المرأة الى أنها تخطط لدفع قسم من المال لسداد بعض الفواتير وتقاسم المبلغ الباقي مع عائلتها.