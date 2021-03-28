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فازت بمبلغ كبير بذكرى زواجها.. ماذا ستفعل به؟

Lebanon 24
28-03-2021 | 23:00
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فازت امرأة من ولاية كارولينا الشمالية بمبلغ 373.741 دولارًا في ذكرى زواجها العشرين.

وأوضحت السيدة سادهانا باتيل، من نيو برن، أنها كانت في متجرها عندما قررت تجربة لعبة يانصيب بقيمة 5 دولارات.

ولفتت باتيل الى أن اليوم الذي اشترت فيه التذكرة، 16 كانون الثاني، هو الذكرى العشرين لزواجها. وقالت: "لقد صدمت"، مشيرة الى أنها اتصلت بأولادها أولاً ثم أخبرت زوجها.

وأشارت المرأة الى أنها تخطط لدفع قسم من المال لسداد بعض الفواتير وتقاسم المبلغ الباقي مع عائلتها.
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