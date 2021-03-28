12
o
بيروت
10
o
طرابلس
10
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
9
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
8
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
Lebanon 24
28-03-2021
|
17:15
A-
A+
A+
A-
تسبب كائن بحري في حالة من الخوف على شواطئ تونس بعدما تم اكتشاف قدومه من المحيط الأطلنطي إلى السواحل التونسية بواسطة حرس السواحل.
وذكرت ذلك قناة "نسمة" التونسية، الأحد، مشيرة إلى أن الحرس البحري التونسي، أصدر تحذيرا، أمس السبت، يدعو فيها مستخدمي الشواطئ من بحارة ومصطافين ورياضيين من تسلل قنديل بحري يطلق عليه "الحريقة قاتلة، إلى الشواطئ التونسية.
ولفت الحرس البحري التونسي إلى أن القنديل البحري "الحريقة" يحتوي على سم قاتل يسبب الشلل الفوري ويؤدي إلى الموت، مشيرا إلى أنه تدفق من المحيط الأطلسي إلي البحر الأبيض المتوسط وأنه رصده في سواحل منطقة نابل.
وقالت جمعية ''حوتيات'' التونسية إن هذا الكائن من ''الكرفال البرتغالية'' وليست من قناديل البحر الموجودة في البحر المتوسط، مشيرة إلى أنها أكثر خطورة من الأنواع المعروفة في البحر المتوسط.
ولفتت الجمعية إلى أن حجم تلك الكائنات أكبر قليلا من كرة البليارد ويصل طول خيوطها إلى 30 مترا، ويمكنها لدغ الضحية دون أن يلاحظ وجودها في الماء.
وتابعت: "هذا القنديل البحري عبر مضيق جبل طارق مدفوعا بالتيارات الأطلسية والتقلبات الجوية التي شهدتها الأيام الماضية، ووصلت إلى البحر المتوسط.
المصدر:
سبوتنيك
منوعات
فيديو
الأكثر قراءة
أنثى طائر تستغيث بشاب لإنقاذ عشّها من أفعى صحراوية! (فيديو)
Lebanon 24
أنثى طائر تستغيث بشاب لإنقاذ عشّها من أفعى صحراوية! (فيديو)
12:00 | 2021-03-28
28/03/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري شغّل "محرّكاته".. والحكومة بين 22 و24 وزيرا
Lebanon 24
بري شغّل "محرّكاته".. والحكومة بين 22 و24 وزيرا
06:05 | 2021-03-28
28/03/2021 06:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
Lebanon 24
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
17:15 | 2021-03-28
28/03/2021 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على أحد الشواطىء في بيروت.. الأكراد يحتفلون بـ"النوروز" من دون احترام للتباعد (فيديو)
Lebanon 24
على أحد الشواطىء في بيروت.. الأكراد يحتفلون بـ"النوروز" من دون احترام للتباعد (فيديو)
17:51 | 2021-03-28
28/03/2021 05:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البزري يلوّح بالاستقالة.. وكوفكس و"أسترازينيكا" اخلاّ بوعودهما للبنان
Lebanon 24
البزري يلوّح بالاستقالة.. وكوفكس و"أسترازينيكا" اخلاّ بوعودهما للبنان
06:12 | 2021-03-28
28/03/2021 06:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
23:00 | 2021-03-28
فازت بمبلغ كبير بذكرى زواجها.. ماذا ستفعل به؟
21:00 | 2021-03-28
رجل إطفاء يعرض الزواج على حبيبته.. ولا يتأخر عن تلبية النداء! (فيديو)
18:00 | 2021-03-28
جريمة مروّعة.. قتل طفله بمضرب "بيسبول"!
15:00 | 2021-03-28
في غيبوبتها.. سيدة تنجب طفلة بصحة جيّدة!
12:00 | 2021-03-28
أنثى طائر تستغيث بشاب لإنقاذ عشّها من أفعى صحراوية! (فيديو)
10:30 | 2021-03-28
انفراجات وأحداث سارة.. إليكم توقعات الأبراج لشهر نيسان 2021
فيديو
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
Lebanon 24
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
17:15 | 2021-03-28
29/03/2021 04:32:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مروان خوري يكشف أنه سيتزوج قريباً... من العروس؟
Lebanon 24
مروان خوري يكشف أنه سيتزوج قريباً... من العروس؟
15:00 | 2021-03-28
29/03/2021 04:32:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة طريفة.. قرد يذهب لمعكسر خاص لإنقاص وزنه الزائد (فيديو)
Lebanon 24
قصة طريفة.. قرد يذهب لمعكسر خاص لإنقاص وزنه الزائد (فيديو)
09:00 | 2021-03-28
29/03/2021 04:32:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact