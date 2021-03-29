نهاية شهر آذار ستكون سعيدة في حياة مواليد 5 أبراج

يعيش مواليد الابراج حالة من التقلب الدائم بين الفرح والسعادة، الضيق والفرج، الامل واليأس والتقدم والتراجع. وهذه التناقضات في الحياة تؤثر بشكل كبير على مصير كل منهم. كما يمكن ان تؤدي دوراً مهماً في ما يتعلق بالقرارات التي يأخذها والخطوات التي يقوم بها. وقد تكون هذه القرارات عقلانية او ناتجة عن انفعال. اما ما يظهره الفلك فهو ان مواليد 5 ابراج قد يعيشون نهاية شهر آذار سعيدة.

الحمل

يعيش مولود برج الحمل حالياً مرحلة ما قبل التغيير الكبير. فقد تنقلب حياته رأساً على عقب مع حلول نهاية شهر آذار. ومن الممكن ان يشمل هذا التغيير حياته المهنية والعائلية. فقد ينتقل الى عمل جديد وقد يحصل على ترقية معنوية او مادية. وقد يفاجأ بحدث سعيد على مستوى حياته العاطفية. لذا عليه الصبر والتحمل من اجل بلوغ غايته التي خطط لها منذ مدة غير طويلة. اذاً قد يبدأ السير على طريق تحقيق الحلم.

العذراء

من الممكن ان يشهد مولود هذا البرج مع حلول اواخر شهر آذار بعض الاحداث التي تعزز لديه الشعور بالامل. فقد اعتقد مؤخراً انه لن يحقق اياً من اهدافه وشعر بالاحباط بسبب بعض الظروف التي سادت في محيطه. وهو ما عليه التخلص منه لأن الحياة لا تكتمل الا بالامل. إذاً من المهم ان يستعيد انفاسه وان يبدأ بمواصلة الجهود التي انقطعت من اجل تحقيق امنياته. فليس عليه الاستسلام ولا التخلي عن افكاره الابداعية وان عارضها بعض الاشخاص.

الميزان

قد تكون نهاية هذا الشهر، اي آذار 2021، واعدة بالنسبة الى مولود برج الميزان. فقد يحصل على فرصة مهمة لطالما انتظر تحققها. كما انه قد يلتقي اشخاصاً يساعدونه على الانتقال في حياته من ضفة الى اخرى. ومن الممكن ان يبدأ مرحلة جديدة وان يتخلص من احزان وهموم المرحلة الماضية. كذلك قد يتمكن من تخطي المعوقات الكثيرة التي واجهته في اوقات سابقة.

العقرب

يشعر مولود العقرب بالامل في هذه الايام. وهو على حق لأن الايام المقبلة وخصوصاً تلك التي ينتهي بها هذا الشهر قد تحمل اليه الكثير من الوعود الجيدة. فقد يعيش حالة من الانتعاش على المستوى المادي. كذلك من الممكن ان يحقق بعض الانجازات. وقد يتعين عليه تحمل بعض المسؤوليات الاضافية. الا انها تزيده طاقة وقدرة على مواجهة الصعاب. ولا بد من ان يقطف ثمار صبره في النهاية.

الدلو

يعتقد مولود الدلو ان لا حل لمشكلاته وان الازمات قد تشتد. لكن اعتقاده خاطئ. فقد تخبئ له الايام المقبلة الكثير من المفاجآت السارة. وقد يدخل الضوء الى حياته من حيث لا يدري. ومن الممكن ان تفتح امامه الكثير من الابواب وان تنقلب حياته بشكل ايجابي. فقد تبدأ بعض امنياته بالتحقق وقد يصل الى مرتبة لطالما حلم بها على المستوى المادس والاجتماعي. كذلك يمكن ان يتغلب علتى بعض المعوقات التي كانت تقف حائلاً دون شعوره بالاستقرار على المستوى العائلي. وهو يعتبر من اكثر مواليد الابراج حظاً في نهاية شهر آذار 2021.