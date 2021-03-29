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"لا أحد" يتصدر إيرادات السينما!

Lebanon 24
29-03-2021 | 12:00
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تصدر فيلم الحركة والجريمة الجديد "لا أحد" (نو بدي) إيرادات السينما في أميركا الشمالية محققا 6.7 مليون دولار.

والفيلم بطولة بوب أودينكيرك وكوني نيلسن وألكيسي سيريبرياكوف ومن إخراج إيليا نيشولر.
وتراجع فيلم الرسوم المتحركة (رايا آند ذا لاست دراغون) "رايا والتنين الأخير" إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلا إيرادات بلغت 3.5 مليون دولار.
واحتل فيلم الرسوم المتحركة (توم آند جيري) المركز الثالث محققا 2.5 مليون دولار.
وتراجع فيلم الخيال العلمي (كيوس ووكينغ) "سريان الفوضى" من المركز الثالث إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 1.2 مليون دولار.
والفيلم بطولة توم هولاند بدور وديزي ريدلي بدور ومادس ميكلسن ومن إخراج دوج ليمان.
وتراجع الفيلم الدرامي (ذا كورير) من المركز الرابع إلى المركز الخامس مسجلا مليون دولار.
والفيلم بطولة بيندكت كامبرباتش ورايتشل بروسنان وجيسي باكلي ومن إخراج دومينيك كوكي.
المصدر: سبوتنيك
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