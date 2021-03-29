ميشال حايك من جديد.. هذا ما حصل "على مدى 3 ايام متتالية تقريبا" (فيديو)



مرة جديدة، إستطاع ميشال حايك أن يكون حديث الجمهور مع التوقعات التي تنبأ حدوثها لمصر. وقال حايك في توقعاته: "على مدى 3 ايام متتالية تقريبا، وحدها العاصمة المصرية سوف تكون ام الاحداث".

#ميشال_حايك يضرب مجددا بتوقعاته: "على مدى ثلاثة أيام متتالية العاصمة المصرية أم الاحداث"#lebanon24 pic.twitter.com/t4j6HtGh3w — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 29, 2021

وهذا حقيقة ما حصل، حيث أنّه وفي اقل من اسبوع، شهدنا على 3 احداث خطيرة في مصر، اولها السفينة العالقة في قناة السويس والتي أقفلت القناة وتسببت في خسائر كبيرة، مروراً بحادثة تصادم القطارين في صعيد مصر، وسقوط اكثر من 20 ضحية ومئات الجرحى، وصولاً الى فاجعة إنهيار المبنى السكني من 10 طوابق في القاهرة.

أحداث جعلت كُثر يعلقون بأنّ ما يحصل في مصر ليس سوى "لعنة الفراعنة".