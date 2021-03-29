منوعات

ميشال حايك من جديد.. هذا ما حصل "على مدى 3 ايام متتالية تقريبا" (فيديو)

Lebanon 24
29-03-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-807803-637526182003449749.png
Doc-P-807803-637526182003449749.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مرة جديدة، إستطاع ميشال حايك أن يكون حديث الجمهور مع التوقعات التي تنبأ حدوثها لمصر. وقال حايك في توقعاته: "على مدى 3 ايام متتالية تقريبا، وحدها العاصمة المصرية سوف تكون ام الاحداث". 
 
 
 
وهذا حقيقة ما حصل، حيث أنّه وفي اقل من اسبوع، شهدنا على 3 احداث خطيرة في مصر، اولها السفينة العالقة في قناة السويس والتي أقفلت القناة وتسببت في خسائر كبيرة، مروراً بحادثة تصادم القطارين في صعيد مصر، وسقوط اكثر من 20 ضحية ومئات الجرحى، وصولاً الى فاجعة إنهيار المبنى السكني من 10 طوابق في القاهرة.
 
أحداث جعلت كُثر يعلقون بأنّ ما يحصل في مصر ليس سوى "لعنة الفراعنة".
 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
21:00 | 2021-03-29
18:00 | 2021-03-29
17:15 | 2021-03-29
12:00 | 2021-03-29
09:00 | 2021-03-29
05:54 | 2021-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website