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"البيغ فوت"... كشف مثير عن "الكائن الأسطوري"

Lebanon 24
29-03-2021 | 18:00
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ادعى الباحث كونور فلين العثور على أحفورة عملاقة لجزء من عظم إبهام، يقول إنها تمثل دليلا على وجود الكائن الأسطوري "بيغ فوت".

وحسبما ذكر كونور، المتخصص بالكتابة عن الظواهر الخارقة للطبيعة، فإنه عثر على بقايا متحجرة لـ"بيغ فوت"، في أحد الجداول المائية بولاية فلوريدا الأميركية.

وعرض على صفحته في "إنستغرام" عظمة كبيرة، قائلا إنها من المستحيل أن تكون لإنسان، مبررا ذلك بأن المنطقة التي عثر فيها على الأحفورة لم يقطنها سوى البشر.

وأوضح كونور أن العظمة ثقيلة وكبيرة جدا، وبأنها أكبر بمرتين من عظم الإبهام الخاص بالبشر، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأثار نشر كونور للفيديو آراء متباينة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر فريق الكشف عن العظمة دليلا على وجود "بيغ فوت"، بينما اقترح آخرون إخضاعها للفحص من جانب خبراء وعلماء متخصصين.

ويشاع أن "بيغ فوت" العملاق يتواجد في الغابات بأميركا الشمالية، حيث تحدث كثيرون عن مشاهدته، رغم غياب الصور والفيديوهات الموثقة التي تحسم مسألة وجوده.

وعرضت حكومة ولاية أوكلاهوما الأميركية مكافأة مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه إسترليني، لمن يعثر على "البيغ فوت" أو يقدم دليلا علميا حقيقيا على وجوده.
المصدر: سكاي نيوز
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