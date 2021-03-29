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منوعات
بث مباشر لفيديو جريمة مروعة.. والشرطة تتحقق
Lebanon 24
29-03-2021
|
17:15
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فتحت الشرطة الروسية تحقيقا مع مجموعة من "اليوتيوبرز"، اعتدوا على امرأة، وحطموا شقتها، في بث مباشر، وذلك مقابل تبرعات مالية.
وبثّت اللقطات للهجوم الذي وقع بحسب الشرطة الروسية في مدينة ياروسلافل شمالي موسكو، مباشرة على "يوتيوب" و"تلغرام". وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الضحية، أم لثلاثة أطفال، وتبلغ من العمر 30 عاما، وكانت تواعد أحد الأشخاص المشاركين في الحادثة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويظهر "أفراد العصابة" وهم يحطمون أثاث المنزل، بينما يقومون بطلب التبرعات، متعهدين بتكسير المزيد لقاء كل عملية تبرع مالي يحصلون عليها.
ومن الأشياء التي دمرت، أبواب المنزل والثلاجة والمرحاض، هذا إلى جانب عدد كبير من الأواني والمزهريات الزجاجية.
وإلى جانب عملية التحطيم، كانت هناك لقطات لعملية اعتداء على صاحبة المنزل، تم حذفها بعد إبلاغ عدد من المستخدمين عنها.
وذكرت تقارير روسية محلية، أن المرأة المعتدى عليها، أعطيت عقارا مهدئا، قبل وقوع عملية الاعتداء عليها.
وأضافت التقارير أن عائلة السيدة المعتدى عليها قد تعرفت على العصابة، وقامت بتعقبهم، ومن ثم ضربهم.
وتطالب عائلة المعتدى عليها بمحاكمة أفراد العصابة، هذا إلى جانب الحصول على تعويض مالي مقابل الأضرار التي تسببوا بها.
المصدر:
سكاي نيوز
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