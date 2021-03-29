منوعات

بث مباشر لفيديو جريمة مروعة.. والشرطة تتحقق

Lebanon 24
29-03-2021 | 17:15
A-
A+
Doc-P-807869-637526324064273446.jpg
Doc-P-807869-637526324064273446.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فتحت الشرطة الروسية تحقيقا مع مجموعة من "اليوتيوبرز"، اعتدوا على امرأة، وحطموا شقتها، في بث مباشر، وذلك مقابل تبرعات مالية.

وبثّت اللقطات للهجوم الذي وقع بحسب الشرطة الروسية في مدينة ياروسلافل شمالي موسكو، مباشرة على "يوتيوب" و"تلغرام". وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الضحية، أم لثلاثة أطفال، وتبلغ من العمر 30 عاما، وكانت تواعد أحد الأشخاص المشاركين في الحادثة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويظهر "أفراد العصابة" وهم يحطمون أثاث المنزل، بينما يقومون بطلب التبرعات، متعهدين بتكسير المزيد لقاء كل عملية تبرع مالي يحصلون عليها.

ومن الأشياء التي دمرت، أبواب المنزل والثلاجة والمرحاض، هذا إلى جانب عدد كبير من الأواني والمزهريات الزجاجية.

وإلى جانب عملية التحطيم، كانت هناك لقطات لعملية اعتداء على صاحبة المنزل، تم حذفها بعد إبلاغ عدد من المستخدمين عنها.

وذكرت تقارير روسية محلية، أن المرأة المعتدى عليها، أعطيت عقارا مهدئا، قبل وقوع عملية الاعتداء عليها.

وأضافت التقارير أن عائلة السيدة المعتدى عليها قد تعرفت على العصابة، وقامت بتعقبهم، ومن ثم ضربهم.

وتطالب عائلة المعتدى عليها بمحاكمة أفراد العصابة، هذا إلى جانب الحصول على تعويض مالي مقابل الأضرار التي تسببوا بها.
المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
21:00 | 2021-03-29
18:00 | 2021-03-29
15:00 | 2021-03-29
12:00 | 2021-03-29
09:00 | 2021-03-29
05:54 | 2021-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website