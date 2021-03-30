الحمليوم مميّز يسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية، ولعلك تنال جوائز أو ميداليات تقديراً لجهودكالثورتكون مميزاً في عملك، وتقدّم أفضل ما لديك من طاقات ومواهب وتتحمّس لبدء مشروع جديدالجوزاءعليك أن تهتم بتفاصيل عملك أكثر اليوم، فأنت أمام العديد من التحديات والمواجهات الشرسةالسرطانبانتظارك اليوم الكثير من الفرص الذهبية التى يجب أن تعرف كيف تستفيد منها كي تحقق النجاح المنشودالأسدتبتسم لك العواطف وترتاح القلوب وتطمئن الخواطر، وتدور الظروف لمصلحتك مع الشريك وتحالفكما الحظوظالعذراءالاستماع إلى النصائح بات ضرورياًالميزانقد تحقق مشروعك الذي تخطط له منذ سنين طوال، وتنال ترقية قلما حصل عليها آخرون في سنكالعقربعليك الاهتمام برأي الحبيب والاطّلاع على حاجاته وطلباته، وتشتد العلاقة المتينة صلابةالقوستفادَ إثارة المشكلات وإذا أمكن إبقَ على الحيادالجديقد تتخلّى اليوم عن بعض القناعات التي لم تعد تخدم واقعكالدلوتشعر بالقوة وتزداد اشراقاً وتقود مسيرتك وتحرز كسباً مادياً، ابحث عن تحالفات قوية، باستطاعتك تحسين رصيدك بين الزملاءالحوتتتعزز قدراتك وتجد حلولاً لمشكلات عالقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل