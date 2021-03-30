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مشهد مؤثّر.. قطّة تحمل ابنها المريض إلى المستشفى (فيديو)

Lebanon 24
30-03-2021 | 18:00
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لقيت قطة في تركيا تعاطفاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لها ظهرت فيه بشكل مؤثر وهي تحمل مولودها المريض بفمها نحو المستشفى. 

وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ هذه القطة حملت مولودها المريض إلى مستشفى في مقاطعة كاراباغلار، في محافظة إزمير، جنوبي تركيا.
 
ورصد مقطع فيديو، مرتادي المستشفى وهم يطلبون من بعضهم البعض أن يفسحوا الطريق أمام القطة الأم. وقام أطباء وممرضون في المستشفى بفحص القطّ الصغير فوجدوا أنه يعاني عدوى في العين، وعندئذ، بادرت طبيبة بيطرية إلى مساعدته عن طريق قطرات العين.
 
وقالت إحدى موظفات المستشفى، إنّ القطة جاءت في الصباح، تزامناً مع بدء العمل، وظلت تموء لوقت طويل، حتى تسترعي الانتباه.
 
وأضافت أن هذا الأمر حصل للمرة الأولى، والموظفون تأثروا للغاية بما قامت به القطة حتى تعالج فلذة الكبد.
 
 
المصدر: سكاي نيوز

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