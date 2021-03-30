أنثى دُب توقف السيارات من أجل عبور الطريق مع صغارها! (فيديو)

أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي قيام عدد كبير من السائقين بتوقيف سياراتهم في الاتجاهيْن بإحدى مدن ولاية كونيتيكت الأميركية للسماح لأنثى دبّ بعبور الطريق مع 4 من صغارها "الدياسم".

وبحسب ما ذكر موقع "العربية"، فقد عرقل 2 من الصغار محاولات الأم عبور الشارع على مرأى من للشرطة التي أوقفت أيضاً سيارتها لتراقب ما يحدث، فإذا بالدبة الأم تمسك بأحد الصغار من رقبته وتمشي عابرة الطريق إلى الجهة المقابلة، فتبعها شبل آخر، بينما بقي الاثنان في الخلف، وحين لاحظ أحدهما أنّ الأم غادرت، لحق بها أيضاً، لكنه عاد وشق طريقه عبر الطريق عندما وجد شقيقه يتسلق عموداً بالقرب، فاضطرت الأم للحاق به وعبور الطريق مرة أخرى لتأتي بمتسلق العمود بشكل خاص، إلا أن أحد الصغار غادر خلفها وتبعها.

وحاولت الأم ما أمكنها أن تمسك بالإثنين معاً، ولم تفلح إلا بعد صبر على عناد الاثنين، والفيديو المعروض يروي بقية محاولاتها ونجاحها، وسط تقدير لا بدّ أن السائقين شعروا به نحوها كأمّ سعت إلى إبعاد صغارها عن الخطر، والمضي إلى منطقة تشعر فيها بالأمان بعيداً عن السيارات.