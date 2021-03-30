منوعات

حادثة وصفها البعض بـ"المعجزة"... عمرها 40 عاما ولا تتناول الطعام وأنجبت توأمين!

Lebanon 24
30-03-2021 | 17:00
A-
A+
Doc-P-808135-637527056708523517.jpg
Doc-P-808135-637527056708523517.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وضعت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 40 عاما توأمين.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها آن ماري ويليامز تعاني من مرض غامض أصيبت بعد قبل 10 سنوات أثناء زيارة إلى تركيا، يحرمها من تناول الطعام مثل الآخرين.

وتتغذى ويليامز حاليا عبر الأنبوب، الأمر الذي يجعل من حياتها جحيما.

وبالإضافة إلى مرضها، تجاوز عمر السيدة البريطانية الأربعين عاما، مما دفع الأطباء إلى الاعتقاد بأنها غير قادرة على الإنجاب.

لكن ويليامز نسفت هذا الاعتقاد من أساسه، لا بل إنها وضعت توأمين لا طفل واحد.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن السيدة تركت الأطباء في حالة ذهول، بينما كانوا يحاولون العام الماضي دون جدوى البحث عن علاج للمرض الغريب الذي تعاني نه.

ويشبه المرض أعراض الإنفلونزا لكن أخطر بكثير، إذ لا تستطيع أكل الطعام أو شرب الماء كما بقية البشر.

والمفاجأة كانت أنها حامل وبتوأم في الأسبوع الـ18.

ووضعت المرأة التوأمين في كانون الثاني الماضي، وكانا بصحة جيدة، وكان ذلك أمر صعبا ومحيرا، فكيف يتم انتقال الغذاء من جسدها إلى الجنينن، وهي التي تتناول الطعام عن طريق أنبوب.

ومما زاد في الغرابة، أن ويليامز أنجبت التوأمين عن طريق عملية قصيرية وكانت في حينها مصابة بفيروس كورونا.

وعلقت المرأة البريطانية في حديثها عن ولادة توأميها: "لقد كان الأم مفاجأة كبيرة ومعجزة في الوقت نفسه".

وباتت الآن أكثر أملا في محاربة المرض الغامض الذي تعانيه.
المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
18:00 | 2021-03-30
15:00 | 2021-03-30
12:00 | 2021-03-30
09:00 | 2021-03-30
05:55 | 2021-03-30
21:00 | 2021-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website