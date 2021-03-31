مضيف طيران عاد من رحلة ولم يلتزم الحجر الصحي.. فأدين بنشر "كورونا"!

كشفت وسائل إعلام فيتنامية أنّ القضاء في البلاد حكم بسجن مضيفٍ في شركة الطيران الوطنية عامَيْن مع وقف التنفيذ لإدانته بنشر فيروس "كورونا" بعد عودته من رحلة جوية.وذكر الموقع الرسمي للحكومة على الإنترنت أنّ المضيف الذي يدعى دونغ تان هاو، كسر شرط الحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوعين والتقى بـ46 شخصاً بعد العمل على رحلة لإعادة ركاب من اليابان في تشرين الثاني.وأدين الرجل البالغ 29 عاماً بتهمة "نشر أمراض معدية بشكل خطير"، في محكمة في جنوب مدينة هو شي منه، يوم الثلاثاء، على ما ذكر الناطق الرسمي باسم المدينة فاب لوات ثانه فو هو شي منه.