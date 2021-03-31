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مضيف طيران عاد من رحلة ولم يلتزم الحجر الصحي.. فأدين بنشر "كورونا"!

Lebanon 24
31-03-2021 | 18:00
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كشفت وسائل إعلام فيتنامية أنّ القضاء في البلاد حكم بسجن مضيفٍ في شركة الطيران الوطنية عامَيْن مع وقف التنفيذ لإدانته بنشر فيروس "كورونا" بعد عودته من رحلة جوية.

وذكر الموقع الرسمي للحكومة على الإنترنت أنّ المضيف الذي يدعى دونغ تان هاو، كسر شرط الحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوعين والتقى بـ46 شخصاً بعد العمل على رحلة لإعادة ركاب من اليابان في تشرين الثاني.

وأدين الرجل البالغ 29 عاماً بتهمة "نشر أمراض معدية بشكل خطير"، في محكمة في جنوب مدينة هو شي منه، يوم الثلاثاء، على ما ذكر الناطق الرسمي باسم المدينة فاب لوات ثانه فو هو شي منه.
 
وقد انتهك هاو قواعد الحجر الصحي بعد أسبوع من وصوله إلى المنزل، وأظهر اختبار "كوفيد-19" أنه مصاب بالفيروس بعد أيام.

وذكرت تقارير إعلامية أن المضيف التقى قبل خضوعه للفحص بأصدقاء وشارك في مسابقة في جامعة بمدينة هو شي منه.

ونقل الفيروس إلى ثلاثة أشخاص، بحسب الناطق بلسان سلطات المدينة الذي أضاف "تأثرت حياة أكثر من 2000 شخص من سكان المدينة، إذ وُضع 861 شخصاً في الحجر الصحي الإلزامي ولزم 1400 آخرين منازلهم".

وقال ممثلو الادعاء إنّ تحركات هاو كبّدت المدينة "خسارة مادية إجمالية" بلغت 190 ألف دولار.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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