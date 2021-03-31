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ولا أفظع!.. رفضت الزواج منه فشق جمجمتها بساطور وفتت عظام يدها!

Lebanon 24
31-03-2021 | 17:00
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انهال شاب مصري على فتاة بالساطور في الشارع وأمام المارة محدثا بها إصابات خطيرة لرفضها الزواج منه.

وشهدت مدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح عصر أمس الثلاثاء جريمة بشعة حيث طارد شاب فتاة تدعى أمل السيد نصير تبلغ من العمر 16 عاما وانهال عليها طعنا بساطور محدثا بها إصابات خطيرة بالوجه والرأس واليدين .

وقال السيد نصير والد الفتاة التي اضطرت لتمويه الصور نظرا لفظاعتها، إن الجاني وهو شاب من جيرانهم طارد ابنته عقب خروجها من درس خصوصي وانهال عليها طعنا بساطور محدثا بها إصابات خطيرة رغم محاولاتها الفرار منه عقابا لها على رفض الأسرة زواجه لاستكمال تعليمها، لأنها لا تزال في الصف الأول الثانوي ومهددا إياها بالقول حتى لا تستطيع الزواج منه أو غيره .

وكشف أن الجاني ضرب ابنته عدة ضربات بغية قتلها وانهال طعنا عليها في يدها ووجها ما أدى لكسر في جمجمة الرأس وعظام رسغ اليد اليسرى وتفتيتها، وقطع أربطة اليد وبعض الشرايين والأوردة وتهتك الأنسجة، كما طعنها بالساطور على وجهها، أعلى الحاجب الأيمن لتشويهها، حتى ظهرت عظام الجمجمة، مما أسفر عن إصابتها بارتجاج في المخ.

وقال الأب إن 3 مستشفيات رفضت استقبال ابنته لخطورة حالتها فيما تم نقلها أخيرا إلى المستشفى الجامعي بالإسكندرية، وأجريت لها عملية جراحية استغرقت 7 ساعات، ولا تزال، في حالة حرجة، مضيفا أنها حتى لو كتب الله لها الشفاء فستعيش عاجزة ومصابة بالشلل.

من جانبها ألقت أجهزة الأمن القبض على الجاني وأخطرت النيابة لتولي التحقيق .
المصدر: العربية
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