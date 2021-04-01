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جيران الأمير هاري وميغان ماركل يبيعون منازلهم.. ما السبب؟

Lebanon 24
01-04-2021 | 09:00
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أورد تقرير لموقع US Weekly ومواقع أميركية أخرى أن جيران الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في منطقة إقامتهما في سانتا بربرا في لوس أنجليس يقومون ببيع ممتلكاتهم مستغلين بذلك ارتفاع أسعارها. وذكر التقرير أن هذه الأسعار شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ انتقال الأمير وزوجته إلى المحلة.

 

وفي هذا السياق، نقل الموقع عن مصدر مقرب من الثنائي الملكي قوله إن هاري وميغان أرادا أولاً أن يقيما في قلب لوس أنجليس لكي يشعرا بالارتياح وهو ما لم يتوفر لهما بسبب انتشار وباء كوفيد 19 وفقدان الخصوصية.

 

وتابع أن الممثلة السابقة زارت حين كانت في سن المراهقة هذه المنطقة وأبدت إعجابها الشديد بالمناظر الخلابة فيها. ولفت إلى أن الحي يقع على بعد مسافة قصيرة من قلب لوس أنجليس كما أنه بعيد عن ضجيج المصورين وعالم هوليود الصاخب.

 

يشار إلى أن الأمير هاري اشترى في المنطقة المذكورة منزلاً فخماً يضم 9 غرف و16 حماماً وتصل قيمته إلى 14.6 ميلون دولار. و

 

يذكر أن الزوجين أحدثا ضجة كبيرة مؤخراً بعد عرض مقابلة أجرتها معهما الإعلامية الشهيرة اوبرا وينفري وكشفا فيها الكثير من الحقائق عن حياتهما في القصر الملكي.

المصدر: لها
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