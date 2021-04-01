هذه الأبراج ثقتها بنفسها ضعيفة.. هل أنت من بينها؟

الثقة العالية بالنفس عامل أساسي في النجاح وحليفك الأكبر لتحقيق أهدافك، فهي تحفزك للمثابرة، وتُساعدك على تخطي ما يقيدك، فيما تُساعد الثقة الضعيفة جدًا بالنفس على زرع الخوف والقلق والتوتر، وتجعلك تُبدي انتباهًا للآراء السلبية وناقدًا لنفسك، وقد تحولك إلى متشائم، ووفقًا لعلم الفلك والأبراج فهناك بعض الأبراج ممن يتمتعون بثقة قليلة بالنفس، ولكن ليس ضعيفة جدًا، وفرصها في النجاح ضئيلة إلى حدٍ ما.

إليكم الأبراج الأقل ثقة بنفسها:

برج الجوزاء

الجوزاء برج حساس ولطيف ومحب ويحب الحياة الإجتماعية، ولكن العشق هذا يأتي مع الكثير من مقارنة النفس بالآخرين، ولا يحب أن يكون وحيدًا أو أن يمضي الوقت بمفرده لأنه يحتاج وبشكل دائم الى تطمينات من الآخرين تجعله يشعر بأنَّ ما يقوم به في حياته مقبول وصحيح، وحين لا يحصل على التطمينات فهو يفترض الأسوأ، اي أن الآخرين يفكرون بالسوء وبأنَّهم يظنون بأنه فاشل، وفي هذه المرحلة يبدأ بإعتبار كل شيء وكأنه امر شخصي، حتى أمر بسيط كسؤال أحد الأصدقاء رأي شخص آخر، وليس الجوزاء، عن شيء ما فان البرج هذا يعتبر ذلك دليل على أنه لا يملك المؤهلات الكافية التي تجعل الآخرين يثقون برأيهم، والتناقض كبير مع برج يعشق الحياة الإجتماعية، فالبعض قد يخيل اليه بانه يملك ثقة كبيرة بالنفس، ولكن الواقع مختلف، والامر يرتبط بإزدواجية الشخصية التي يعاني منها هذا البرج ولكن في كلتي الحالتين ومع الشخصيتين فهو يحصل على ثقته بنفسه من قبول الآخرين له وهي ليست بأي شكل من الأشكال نابعة من إقتناعه بأنه يملك المؤهلات والقوة.

برج العذراء

العذراء عادة برج متزن وقد يكون على إقتناع تام بأن ما يقوم به صحيح 100% وبمجرد أن يعبر شخصًا ما عن رأي مغاير، رغم ان هذا الشخص قد يكون مجرد معرفة عابرة، فان البرج هذا يبدأ بالتشكيك بكل ما يقوم به، والمشكلة مع العذراء هو أنه ينتقد نفسه والآخرين بقسوة، ويمنح التفاصيل إهتمامًا بالغًا لذلك حين يصادف رأيًا لا يدعم ما يقوم به فنحن امام ثقة معدومة بالنفس، ومعضلة العذراء أنَّ أي انتقاد يمكنه ان يترك أثره الكبير وبالتالي فهو يفكر به لفترة طويلة ويؤثر على مجريات حياته لأسابيع، وما يثير الإستغراب هو انه لا يتردد قبل إنتقاد الآخرين ولكن اي إنتقاد في المقابل يمكنه ان يجعله في مكان لا يحسد عليه.. فيفقد ثقته بنفسه ويدخل في حالة من التشكيك وحتى انه قد يكره محيطه.

برج الميزان

التواجد مع الآخرين أمر هام جدًا للميزان، ولكن مع برج يعاني من ثقة متدنية بالنفس فالأمر مهمة منهكة للغاية، وبما ان الذين يملكون ثقة متدنية بالنفس يكترثون كثيرًا برأي الآخرين، وبما ان الميزان دائمًا ما يريد التواجد ضمن المجموعة فهو وبشكل دائم امام مجموعة مختلفة من الآراء.. وهذا ما يجعله يختبر الأمرين، وهو برج ينشد التوازن والعدل مع الآخرين ويتوقع المثل منهم، ولذلك أي رأي لا يناسبه يعتبره إهانة مباشرة ولا يتقبله، والحقيقة المرة مع الميزان هي أنه يختبئ خلف سعيه للتوازن وكرهه للمواجهة لأنه لا يملك الثقة الكافية بالنفس للقيام بالنقيض.

برج الحوت

الحوت برج حساس وبالتالي فإن ثقته بنفسه تتأرجح وفق رأي محيطه به، وإن تواجد مع مجموعة تظن بأنه رائع فهو سيشعر كذلك وإن تواجد ضمن مجموعة لا تظن بأنه يملك ما هو مميز فهو سيعتبر نفسه كذلك أيضًا، وثقته بنفسه تعتمد كليًا على رأي الآخرين به خصوصًا وأنه يحب لعب دور الضحية، ولعب الدور هذا هو أسلوبه الدفاعي في عدم المواجهة لأنه يدرك بأنه لا يملك لا القوة ولا الثقة التي تمكنه من الخروج من المواقف منتصرًا، ويقوم الحوت بالتصرفات التي يعرف بأنها ترضي الآخرين وذلك للحصول على قبولهم وبالتالي يخدر مشاعر إنعدام الآمان الخاصة به بشكل مؤقت.