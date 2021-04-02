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برجك اليوم

Lebanon 24
02-04-2021 | 05:54
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الحمل
تتحرّك عجلة العمل أو الارتباطات بوضوح، ولن تتململ من عجزك عن استخلاص النتائج
الثور
ثمة من يحاول تشويه صورتك في مجالك، مع أن نتائج أعمالك الجدية تظهر قريباً
الجوزاء
خطوات مهمة وقرارات حاسمة قيد التنفيذ، لكن ذلك لا يعني القيام بخطوات عشوائية وغير مدروسة
السرطان
النجاح الجديد يتطلب عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات مع بعض الزملاء الذين يؤدون دوراً في خياراتك المهنية
الأسد
لا تتسرع في الحكم على الآخرين إذا لم تكن متأكداً، فقد تجد نفسك في مواجهة مع الشخص غير المعني بالمواجهة
العذراء
تنشط كثيراً هذا اليوم على مستوى التواصل وتبادل المعلومات، قد تقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء
الميزان
عليك أن تعيد النظر في بعض توجهاتك ولا سيما تلك التي تراودك شكوك حولها
العقرب
أجواء مريحة هذا اليوم وتتخلص من الضغوط في العمل وتمضي يوماً موفقاً
القوس
عليك اليوم قبل الغد مصارحة الشريك بما تفكر فيه، الصراحة تعبّد الطريق أمامك نحو خطوات مستقبلية
الجدي
كُن حذراً يتطلب الوضع منك التروّي وعدم رمي مكتسباتك في القاع
الدلو
حاول التنويع في أسلوب تعاطيك مع الزملاء، فهذا من شأنه أن يقرّبهم منك ويبعد الخلل في العلاقة
الحوت
الحظ يبتسم للعازبين فيلتقون الشخص الأنسب من الجنس الآخر، ويرتبطون سريعاً
 
المصدر: السومرية
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