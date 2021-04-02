الحملتتحرّك عجلة العمل أو الارتباطات بوضوح، ولن تتململ من عجزك عن استخلاص النتائجالثورثمة من يحاول تشويه صورتك في مجالك، مع أن نتائج أعمالك الجدية تظهر قريباًالجوزاءخطوات مهمة وقرارات حاسمة قيد التنفيذ، لكن ذلك لا يعني القيام بخطوات عشوائية وغير مدروسةالسرطانالنجاح الجديد يتطلب عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات مع بعض الزملاء الذين يؤدون دوراً في خياراتك المهنيةالأسدلا تتسرع في الحكم على الآخرين إذا لم تكن متأكداً، فقد تجد نفسك في مواجهة مع الشخص غير المعني بالمواجهةالعذراءتنشط كثيراً هذا اليوم على مستوى التواصل وتبادل المعلومات، قد تقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاءالميزانعليك أن تعيد النظر في بعض توجهاتك ولا سيما تلك التي تراودك شكوك حولهاالعقربأجواء مريحة هذا اليوم وتتخلص من الضغوط في العمل وتمضي يوماً موفقاًالقوسعليك اليوم قبل الغد مصارحة الشريك بما تفكر فيه، الصراحة تعبّد الطريق أمامك نحو خطوات مستقبليةالجديكُن حذراً يتطلب الوضع منك التروّي وعدم رمي مكتسباتك في القاعالدلوحاول التنويع في أسلوب تعاطيك مع الزملاء، فهذا من شأنه أن يقرّبهم منك ويبعد الخلل في العلاقةالحوتالحظ يبتسم للعازبين فيلتقون الشخص الأنسب من الجنس الآخر، ويرتبطون سريعاً