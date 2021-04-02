بينها لونه وحجمه.. 10 أشياء لا تعرفها عن البيض

استعرض تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي، 10 أشياء قد لا تعرفها عن البيض الغني بالعناصر الغذائية الحيوية.1. لون البيضيعتمد لون قشرة البيض على سلالة الدجاجة التي وضعتها، إذ يلعب عمر الدجاجة ونظامها الغذائي ومسببات الإجهاد دورًا في تحديد لون القشرة.2. لون صفار البيضيعتمد لون صفار البيض على النظام الغذائي للدجاج، ويعني الصفار الأصفر الغامق أن الدجاجة أكلت الخضار، بينما يُشير الصفار الفاتح إلى نظام غذائي يتكون من القمح والشعير.3. حجم البيضةيؤثر عمر الدجاجة على حجم البيضة، فكلما كبرت الدجاجة كانت البيضة أكبر.4. استهلاك الشخص العاديزاد استهلاك البيض في الولايات المتحدة بنسبة 15٪ خلال 20 عامًا، إذ يستهلك المواطن الأمريكي العادي حوالي 286 بيضة في السنة، وفقًا لشركة United Egg Producers.5. تاريخ انتهاء صلاحيةلا يأتي البيض مع تاريخ انتهاء صلاحية، ويمكن الاحتفاظ به لمدة ثلاثة إلى خمسة أسابيع بعد التاريخ على الكرتون، والذي يكون تاريخ البيع.6. كمية الكوليسترولتحتوي البيضة الواحدة على حوالي 186 ملليجرامًا من الكوليسترول، وتوصي وزارة الزراعة الأمريكية بوضع حد أقصى لاستهلاكنا عند 300 ملليجرام في اليوم، ما يعني أقل من بيضتين.7. يحسن الحالة المزاجيةيحتوي البيض على مزيج من أحماض أوميغا 3 الدهنية والزنك وفيتامين "ب" واليوديد، والذي يمكن أن يساعد في عكس الحالة المزاجية السيئة ومحاربة التعب.8. يحسن الذاكرةيحتوي البيض على مركب الكولين الذي يحسن الذاكرة.9. البيض المبستراستخدام البيض المبستر يقلل أي مخاطر للإصابة بالسالمونيلا.10. البيض المسلوقللحصول على أفضل بيض مسلوق، استخدم البيض الذي لا يقل عمره عن 10 أيام، إذ سيكون تقشير البيض الطازج أكثر صعوبة.