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برجك اليوم

Lebanon 24
03-04-2021 | 06:00
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الحمل
تشعر بروعة الجوّ ولن تتسرع في إلقاء اللوم على الشريك عندما تتدهور الأمور أو تتسع الهوّة بينكما.


الثور
تتخلص من الهواجس التي تدفعك الى التشكيك في حب الشريك والوقوع ضحية بعض الأوهام.


الجوزاء

تستفيد من ارتياح الشريك إليك وربما تحصل منه على ما لم تتوقعه.

السرطان

كيف يناقضك الحبيب وأنت الذي قدمت له الدعم المطلق في السابق؟ لا داعي إلى الاستسلام أو الانجراف وراء أفكارك السود.

 

الأسد

الجو العام مريح وقد يحمل إليك مفاجآت على الصعيدين الشخصي والعاطفي.


العذراء
قد تشعر ببعض القلق والانزعاج، ليس بسبب الحبيب، بل بسبب الهواجس المهنية الضاغطة.


الميزان
أعد النظر في بعض القرارات أو المواقف التي أثارت سابقاً تحفّظ الحبيب أو استياءه.

 

العقرب

قد تفكر في تغيير ما وفي إجراء يتطلّب الكثير من الشجاعة للمحافظة على العلاقة سليمة.

القوس
الإخلاص هو عنوان الأيام المقبلة مع الشريك، وهذا ما يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة.


الجدي
تلاقي تفهماً كاملاً من الحبيب، وإذا كنت مرتبطًا تصطلح بعض الأمور وتهدأ المشاكل.


الدلو

كُن معتدلاً في تصرّفاتك ولكن في الوقت نفسه كن حريصاً على إظهار المودّة والاحترام للحبيب.

 

الحوت

تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعداداً للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك فقط.

 

 

 

المصدر: السومرية
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