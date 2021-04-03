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ترك سيارته لـ10 دقائق فقط.. فغزاها سرب من النحل! (صور)

Lebanon 24
03-04-2021 | 09:00
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تفاجأ مواطن أميركي في ولاية نيو مكسيكو بقيام سرب من النحل بغزو سيارته التي كانت مركونة في مرآب أحد المتاجر.

وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإنّ المواطن الأميركي تفاجأ بما حدث بعدما ترك سيارته لـ 10 دقائق فقط في المرآب تاركاً النافذة الخلفية للسيارة مفتوحة قليلاً.

ووصف جيسي جونسون، وهو رجل إطفاء ومسعف خارج الخدمة، تمت الإستعانة به لإخراج النحل، بأنّ الرجل كان يعاني من صدمة لأعداد النحل الكبيرة.

وأشار جونسون إلى أن السرب، الذي بلغ وزنه الإجمالي نحو 1.5 كلغ، ربما جاء من حاجز أو مزراب أو منزل في حيّ قريب، مضيفاً أنّ النافذة المفتوحة للسيارة قدمت مكاناً جذاباً للنحل من أجل الاحتماء به وربما العثور على منزل دائم.

وأمضى جونسون حوالي 30 دقيقة لإخراج النحل بإستخدام صندوق خشبي دهن بزيت عشبة الليمون المعروف برائحته الشديدة الجاذبية للنحل، ليضع النحل في الصندوق وينقله الى سيارته. 

 

 

المصدر وباقي التفاصيل :https://t.co/SrEISJmhRw

المصدر: سبوتنيك
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