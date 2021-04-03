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منوعات
استقالة ضابط شرطة بعد إساءة معاملته لكلب "بوليسي"
Lebanon 24
03-04-2021
|
12:00
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قدّم ضابط شرطة في مدينة سالزبوري بولاية نورث كارولينا الأميركية استقالته بعد نشر مقطع فيديو يظهره وهو يسيء معاملة كلب "بوليسي" أثناء التدريب.
وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن شبكة "abc news" الأميركية، فإنّه بعد تحقيق استمرّ أسابيع، أعلنت إدارة شرطة سالزبوري أنّها خلصت إلى أنّ الضابط الذي تم تصويره في الفيديو، والذي تم تحديده باسم، جيمس هامبتون "تصرف بطريقة تتعارض تماماً مع تدريبه على التعامل مع كلاب الـ"K-9" وانتهك سياسة إدارة الشرطة".
وقالت الشرطة في بيان: "أخذنا الإجراءات التأديبية بحق الضابط، وبعد جلسة إستماع للضابط هامبتون، قدم استقالته على الفور"، مؤكّدة أنها لم تطلب منه الاستقالة.
وأظهر الفيديو ضابط الشرطة وهو يضع طوقاً على الكلب المسمّى "زول" ومن ثم يسحبه من رقبته ويدفعه نحو الأرض، ثم يقوم بتعليقه بالهواء وأرجحته حول ظهره وفوق كتفه، قبل أن يتجه نحو سيارة دورية.
المصدر:
روسيا اليوم
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