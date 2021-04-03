خطأ يمنع الحظ السعيد عن مواليد 3 أبراج... عليهم تصحيحه

تمنع بعض الأخطاء أحيانا مواليد الأبراج من بلوغ النجاح والحظ السعيد. وقد يحدث هذا مثلاً إذا لم يستغلّوا الفرص التي تتاح لهم في الحياة والتي يمكن أن تساعدهم على الانتقال من ضفة إلى أخرى تكون أفضل. ولهذا عليهم الانتباه إليها. وفي هذه الحالة يمكن مواليد 3 أبراج أن يبلغوا السعادة قبل غيرهم.

السرطان

يعيش مولود السرطان حالة من الهدوء المفرط. وهو يشعر بالاستقرار لكنه لا يحقق الكثير من الإنجازات في حياته. ولهذا من الأفضل أن يقوم ببعض الحراك وبعض الخطوات والمبادرات التي يمكن أن تساعده على التجدّد وتقيه الغرق في الروتين الذي قد يودي إلى الندم في ما بعد.

الأسد

يتمتع مولود الأسد بعدد من المواهب التي يمكن أن تتيح له تحقيق النجاح الكبير والبروز، خصوصاً في مجال عمله. لكن من المهم أن يتحدث عما يقوم به كي لا ينسبه الآخرون الى أنفسهم. فالصمت غير مفيد في هذه الحالة. كما أن التواضع المفرط لا يساعد في الحصول على الفرص المهمة. ولهذا من الضروري أن يتمتع هذا المولود بالقليل من الأنانية.

القوس

يتمكن القوس غالباً من تخطّي العقبات التي تواجهه. لكن الخطأ الذي يرتكبه عادةً هو أنه يلقي باللوم على غيره. فهو يتّهم الآخرين دائماً بالقيام بما يمنعه من أداء المهمات على أكمل وجه. وهذا أمر خاطئ، فمن المهم أن يدرك أهمية المسؤوليات الملقاة على عاتقه وأن يتحمّلها على أكمل وجه بنفسه. ومن هذا المنطلق يمكن أن يجذب الحظ السعيد إليه.