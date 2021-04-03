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وفاة مروعة.. كلاب ضالة تنهي حياة مسنة

Lebanon 24
03-04-2021 | 18:00
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شهدت مدينة برمنغهام الإنجليزية، الجمعة، حادثة مروعة، حيث لقيت سيدة مسنة مصرعها من جرّاء تعرضها لهجوم من كلاب ضالة، هاجمتها في حديقة منزلها.

واحتجزت قوات الشرطة رجلاً للاشتباه بكونه المسؤول عن هذه الكلاب التي تسببت بمقتل السيدة.


ونقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، عن مصدر في شرطة برمنغهام قوله، إنه تلقى بلاغًا يفيد بإصابة سيدة بجروح خطيرة، مشيرًا إلى فشل كل الجهود التي بذلها الفريق الطبي في إنقاذها.

وأكد المصدر تعرض السيدة، البالغة من العمر ثمانين عامًا، لجروح خطيرة، نجمت عن هجوم كلاب شرسة.

وأضاف: "الكشف الأولي يظهر تعرض السيدة لعضات كلاب، لكن تشريح الجثة سيكشف المزيد من التفاصيل".

وبيّن أنه "تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 43 عامًا للاشتباه في كونه الشخص المسؤول عن الكلاب التي تسببت في الوفاة".

المصدر: سكاي نيوز
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