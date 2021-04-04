منوعات

ضبط كمية هائلة من المخدرات في نيويورك.. ما علاقة رونالدو؟

Lebanon 24
04-04-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-809587-637531226379006154.jpg
Doc-P-809587-637531226379006154.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في مدينة نيويورك الأميركية ضبط ما لا يقل عن 50 كيلوغراما من الكوكايين، في إحدى شقق المدينة.

ولاحظت الشرطة الأميركية أثناء عملية المداهمة وجود رمز "CR7"، أي اسم العلامة التجارية الخاصة بنجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

وكانت العلامة موجودة فوق كميات المواد المخدرة، على شكل ختم.

وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن عناصرها كانوا يراقبون شخصين، في إطار أحد التحقيقات عندما داهموا شقة سكنية، بعدما رأى مشتبها يدخل الشقة بلا شيء ثم يخرج ومعه حقيبة. وجرى توقيفه على بعد مسافة قريبة، وكانت الحقيبة تحتوي على نحو 200 ألف دولار.

وبعد أن حصلوا على مذكرة تفتيش، اقتحم عناصر الشركة الشقة السكنية، ليكتشفوا 50 عبوة من الكوكايين، في كل واحدة منها كيلو غرام من المخدرات.
وكان لافتا أن كل عبوة تحمل ختم العلامة التجارية لرونالدو "CR7"، بالإضافة إلى مبلغ مالي وبندقية.

ولم يتضح لماذا استخدم تاجر المخدرات ختم رونالدو، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

المصدر: "سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2021-04-04
21:00 | 2021-04-04
19:00 | 2021-04-04
17:00 | 2021-04-04
15:00 | 2021-04-04
14:13 | 2021-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website