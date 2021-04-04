16
o
بيروت
17
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
9
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
660 ألف دولار... بلغ سعر شريط لعبة "ماريو" قديم جدا
Lebanon 24
04-04-2021
|
19:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد نسيانها في درج مكتب لما يقرب من 35 عاما، بيعت نسخة مختومة من لعبة الفيديو "سوبر ماريو بروذرز" في مزاد يوم الجمعة الماضي، مقابل مبلغ خيالي بلغ 660 ألف دولار أمريكي.
قالت شركة المزادات ومقرها دالاس (الولايات المتحدة) إن شريط الفيديو تم شراؤه كهدية عيد الميلاد في عام 1986، ولم يمسه المشتري حتى يوم عثوره عليه في وقت سابق من هذا العام، وفقا لما نشره موقع "إي.بي" على موقعه الإلكتروني أمس السبت.
وقال: "بقي في أسفل مكتبي طوال الوقت منذ اليوم الذي اشتريته فيه". "لم أفكر أبدا في أي شيء".
ويعد 660 ألف دولار رقما قياسيا مقابل لعبة فيديو قديمة.
وكانت قدد بيعت نسخة من اللعبة تعود لعام 1985 مقابل 114 ألف دولار في يوليو/تموز الماضي، وحصدت في ذلك الوقت أعلى سعر على الإطلاق مقابل لعبة فيديو.
كما بيعت نسخة مختومة من "سوبر ماريو بروس 3" حطمت الرقم السابق في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث بيعت مقابل 156 ألف دولار.
تابع
الأكثر قراءة
نانسي عجرم تحتفل بالفصح مع بناتها.. شاهدوا ماذا فعلت ليا (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تحتفل بالفصح مع بناتها.. شاهدوا ماذا فعلت ليا (فيديو)
09:00 | 2021-04-04
04/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذه الأسباب انخفض الدولار.. ماذا عن مصيره بزمن رفع الدعم؟
Lebanon 24
لهذه الأسباب انخفض الدولار.. ماذا عن مصيره بزمن رفع الدعم؟
13:00 | 2021-04-04
04/04/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثث 3 شقيقات لبنانيات على الشاطئ السوري.. 3 فرضيات
Lebanon 24
العثور على جثث 3 شقيقات لبنانيات على الشاطئ السوري.. 3 فرضيات
15:52 | 2021-04-04
04/04/2021 03:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "يرتفع" في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار "يرتفع" في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:17 | 2021-04-04
04/04/2021 09:17:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح رسمي من السعودية حول "دعم لبنان والحريري"
Lebanon 24
تصريح رسمي من السعودية حول "دعم لبنان والحريري"
16:42 | 2021-04-04
04/04/2021 04:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
23:00 | 2021-04-04
ضبط كمية هائلة من المخدرات في نيويورك.. ما علاقة رونالدو؟
21:00 | 2021-04-04
في سيبيريا... اعداد هائلة من الاسماك
17:00 | 2021-04-04
اسطورة "الهيب هوب" في حالة حرجة
15:00 | 2021-04-04
قتلوا شقيقتهم بطريقة مروعة وادعوا وفاتها بكورونا.. هذه تفاصيل الجريمة (صورة)
14:13 | 2021-04-04
جريمة مروعة.. قتلت ابنها بطريقة بشعة والسب صادم!
12:00 | 2021-04-04
ضبط كمية هائلة من المخدرات في نيويورك.. ما علاقة رونالدو؟
فيديو
مشاهد خطيرة.. سائقة تنجو بأعجوبة بعد انقلاب سيارتها 4 مرات في سباق بالسعودية (فيديو)
Lebanon 24
مشاهد خطيرة.. سائقة تنجو بأعجوبة بعد انقلاب سيارتها 4 مرات في سباق بالسعودية (فيديو)
12:00 | 2021-04-04
05/04/2021 02:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا "كوّم" الرصاص لصا يسطو على لبناني في البرازيل (فيديو)
Lebanon 24
هكذا "كوّم" الرصاص لصا يسطو على لبناني في البرازيل (فيديو)
10:27 | 2021-04-04
05/04/2021 02:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. كلبٌ يسرق "الميكروفون" من يد مراسلة تلفزيونية (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. كلبٌ يسرق "الميكروفون" من يد مراسلة تلفزيونية (فيديو)
15:00 | 2021-04-03
05/04/2021 02:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact