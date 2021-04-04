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660 ألف دولار... بلغ سعر شريط لعبة "ماريو" قديم جدا

Lebanon 24
04-04-2021 | 19:00
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بعد نسيانها في درج مكتب لما يقرب من 35 عاما، بيعت نسخة مختومة من لعبة الفيديو "سوبر ماريو بروذرز" في مزاد يوم الجمعة الماضي، مقابل مبلغ خيالي بلغ 660 ألف دولار أمريكي.

قالت شركة المزادات ومقرها دالاس (الولايات المتحدة) إن شريط الفيديو تم شراؤه كهدية عيد الميلاد في عام 1986، ولم يمسه المشتري حتى يوم عثوره عليه في وقت سابق من هذا العام، وفقا لما نشره موقع "إي.بي" على موقعه الإلكتروني أمس السبت.
وقال: "بقي في أسفل مكتبي طوال الوقت منذ اليوم الذي اشتريته فيه". "لم أفكر أبدا في أي شيء".

ويعد 660 ألف دولار رقما قياسيا مقابل لعبة فيديو قديمة.
وكانت قدد بيعت نسخة من اللعبة تعود لعام 1985 مقابل 114 ألف دولار في يوليو/تموز الماضي، وحصدت في ذلك الوقت أعلى سعر على الإطلاق مقابل لعبة فيديو.

كما بيعت نسخة مختومة من "سوبر ماريو بروس 3" حطمت الرقم السابق في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث بيعت مقابل 156 ألف دولار.
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