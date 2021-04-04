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منوعات
في سيبيريا... اعداد هائلة من الاسماك
Lebanon 24
04-04-2021
|
21:00
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خرجت أعداد هائلة من أسماك الرنجة الصغيرة إلى شواطئ جزيرة سخالين السيبيرية.
وقال رئيس هيئة مراقبة البيئة في سخالين، دميتري ليسيتسين: "بدأت مجموعات أسماك الرنجة الاقتراب من الساحل الجنوبي الغربي للجزيرة للتزاوج. وجرفت المياه بعض الأسماك إلى الشاطئ.
ووفقا له فهذه علامة جيدة وتدل على تكاثر هذا السمك بأعداد كبيرة. وقالت عالمة الأسماك ناتاليا فولودكينا، إن خروج الأسماك إلى الشاطئ لا يرتبط بحدوث أي طفرات. وإنما يرتبط بوجود أعداد كبيرة من هذا السمك قرب الساحل، ويرميها الموج على الشاطئ. وأضافت، أن الأمر يتعلق ربما بهجرة الأسماك في هذه الفترة.
وأسعد الحدث الصيادين والسكان المحليين فقد تمكنوا من اصطياد هذا النوع من السمك بكثرة في الأيام الأخيرة.
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
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