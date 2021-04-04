منوعات

جريمة مروعة.. قتلت ابنها بطريقة بشعة والسب صادم!

Lebanon 24
04-04-2021 | 14:13
A-
A+
Doc-P-809665-637531429691047086.jpg
Doc-P-809665-637531429691047086.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجبرت أم في ولاية تكساس الأميركية ابنها البالغ من العمر 6 أعوام على تناول جرعات زائدة من المخدرات، علّها تحصل على 100 ألف دولار من التأمين.

وتواجه آشلي ماركس (25 عاما)، اتهاماً بإعطاء طفلها مزيجاً من المخدرات والأدوية، دون وصفة طبية، مما أدى إلى وفاته.

ومن بين هذه المواد الكوكايين ومادة الميثامفيتامين المنشطة التي تعطي الشعور بالنشوة.

وكان الطفل جايسون وشقيقته تكبره بعامين يعيشان مع جدهما عندما توفي.

وفي نيسان 2020، لاحظ الجد أن الطفل يعاني من التقيأ والهلوسة ولا يستيطع النوم.

وأعطت الأم خليط من المواد المخدرة وغيرها إلى الابن، بينما رفضت الابنة تناوله. ولم يمر وقت طويل حتى فارق الطفل الحياة.

وأظهر تشريح الجثة أن الطفل توفي نتيجة وجود مواد مخدرة وأخرى أدوية تستوجب وصفة طبية في جسد الطفل.

وقال مدعون عامون في تكساس إن الأم أرادت الحصول على مبالغ تتيحها وثيقتي التامين الخاصة بحياة ابنها، ويبلغ مجموعهما 100 ألف دولار.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2021-04-04
21:00 | 2021-04-04
19:00 | 2021-04-04
17:00 | 2021-04-04
15:00 | 2021-04-04
12:00 | 2021-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website