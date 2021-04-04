ضبط كمية هائلة من المخدرات في نيويورك.. ما علاقة رونالدو؟

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في مدينة نيويورك الأميركية ضبط ما لا يقل عن 50 كيلوغراما من الكوكايين، في إحدى شقق المدينة.ولاحظت الشرطة الأميركية أثناء عملية المداهمة وجود رمز "CR7"، أي اسم العلامة التجارية الخاصة بنجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.وكانت العلامة موجودة فوق كميات المواد المخدرة، على شكل ختم.وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن عناصرها كانوا يراقبون شخصين، في إطار أحد التحقيقات عندما داهموا شقة سكنية، بعدما رأى مشتبها يدخل الشقة بلا شيء ثم يخرج ومعه حقيبة.وجرى توقيفه على بعد مسافة قريبة، وكانت الحقيبة تحتوي على نحو 200 ألف دولار.