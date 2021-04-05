الحمل
ينتقل فينوس إلى برجك لكي يجعلك أكثر ميلاً إلى المشاركة وعدم التقوقع
الثور
يحمل هذا اليوم شعوراً بالطمأنينة
الجوزاء
يدخل فينوس إلى موقع مناسب ويضعك أمام مسؤوليات جسام أو يدفعك إلى التصرّف على غير طبيعتك
السرطان
تنتقل هذا اليوم إلى مرحلة جديدة في حياتك المهنية
الأسد
يعلن هذا اليوم عن فترة مهنية جيدة
العذراء
تلمس ارتياحاً ودعماً من الشريك ومن قبل جهات تجهلها وأخرى تعرفها في مسائلك العاطفية
الميزان
يشكل فينوس طالعاً جيداً مع كوكب مارس، ما يشير إلى نجاح مهني يغير مجرى حياتك، ويجعلك تفكر في مشروع كبير
العقرب
تحتاج إلى دعم الحبيب وإلى حبه وتعاطفه
القوس
يعدك هذا اليوم بمشاريع بالجملة وتكون النتائج ممتازة، لكن تروَّ قبل أن تتخذ قرارات عشوائية
الجدي
تباشر هذا اليوم مرحلة جديدة في حياتك المهنية، بعد ترقيتك إلى منصب كنت تطمح إليه منذ اليوم الأول لالتحقاك بالعمل، مبروك
الدلو
التعامل باستخفاف مع الشريك يرخي بظلاله على العلاقة
الحوت
يدخل فينوس برج الحمل ويدفعك إلى التزم القوانين واعتماد الوقاية وتقبّل الأوضاع من دون احتجاج والقيام برقابة ذاتية