الحملينتقل فينوس إلى برجك لكي يجعلك أكثر ميلاً إلى المشاركة وعدم التقوقعالثوريحمل هذا اليوم شعوراً بالطمأنينةالجوزاءيدخل فينوس إلى موقع مناسب ويضعك أمام مسؤوليات جسام أو يدفعك إلى التصرّف على غير طبيعتكالسرطانتنتقل هذا اليوم إلى مرحلة جديدة في حياتك المهنيةالأسديعلن هذا اليوم عن فترة مهنية جيدةالعذراءتلمس ارتياحاً ودعماً من الشريك ومن قبل جهات تجهلها وأخرى تعرفها في مسائلك العاطفيةالميزانيشكل فينوس طالعاً جيداً مع كوكب مارس، ما يشير إلى نجاح مهني يغير مجرى حياتك، ويجعلك تفكر في مشروع كبيرالعقربتحتاج إلى دعم الحبيب وإلى حبه وتعاطفهالقوسيعدك هذا اليوم بمشاريع بالجملة وتكون النتائج ممتازة، لكن تروَّ قبل أن تتخذ قرارات عشوائيةالجديتباشر هذا اليوم مرحلة جديدة في حياتك المهنية، بعد ترقيتك إلى منصب كنت تطمح إليه منذ اليوم الأول لالتحقاك بالعمل، مبروكالدلوالتعامل باستخفاف مع الشريك يرخي بظلاله على العلاقةالحوتيدخل فينوس برج الحمل ويدفعك إلى التزم القوانين واعتماد الوقاية وتقبّل الأوضاع من دون احتجاج والقيام برقابة ذاتية