منوعات

"أوبر" خسرت القضية.. ستدفع هذا المبلغ لسيدة مكفوفة تعرضت لـ"معاملة سيئة"

Lebanon 24
05-04-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-809811-637532036175391568.jpg
Doc-P-809811-637532036175391568.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أمرت لجنة تحكيم أميركية شركة "أوبر" للنقل، بدفع مبلغ يزيد على مليون و100 ألف دولار لسيدة مكفوفة، قالت إنها تعرضت لـ"معاملة سيئة" من طرف سائقي الشركة.

وتعيش ليزا إيرفينغ في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ورفعت قضية على الشركة بعد أن منعها سائقو سيارات الأجزة الخاصة بشركة "أوبر" 14 مرة من ركوبها، بسبب وجود كلب معها يدعى "بيرني".

وتستخدم السيدة الأميركية الكلب من أجل إرشادها.


وحاولت "أوبر" التملص من القضية، معتبرة أن السائقين مجرد متعاقدين مستقلين، وأنها ليست مسؤولة عن سلوكهم.

وانتقلت القضية من قاعات المحاكم إلى جمعية تحكيم، لأن كافة مستخدمي "أوبر" يوافقون على التحكيم الملزم لتسوية النزاعات، وذلك كشرط للحصول على خدمة الشركة.

وقالت ليزا لصحف محلية: "آسفة لحدوث ذلك. كنت أفضل أن يتم احترام حقوقي المدنية، لكن الحكم وجه رسالة قوية بأن هذا الأمر (الحرمان من ركوب سيارة الأجرة) سيتم محاسبة مرتكبيه، وبما يؤدي إلى تغييره".

وأمام هيئة التحكيم، روت السيدة كيف تركها سائقو أوبر مرارا في الشارع، مما أفسد عليها احتفالا بعيد وفوّت عليها قداسا في كنيسة، وعرضها لأمور أخرى.

وثمة قانون في الولايات المتحصص للأشخاص ذوي الإعاقة يحظر رفض خدمة المكفوفين، خاصة الذين يستخدمون الكلاب في إرشادهم.

المصدر: "سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
21:16 | 2021-04-05
21:00 | 2021-04-05
18:00 | 2021-04-05
15:00 | 2021-04-05
11:36 | 2021-04-05
09:00 | 2021-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website