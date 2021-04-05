حبة البركة "قتلتها" مع طفليها

تلقى مكتب قسم شرطة التبين في مصر، بلاغاً من المستشفى العام، بوصول سيدة متوفية مع طفليها نتيجة إصابتهم بالتسمم، عقب تناولهم سمّ فئران، ظناً أنها "حبة البركة".وكشفت التحقيقات تفاصيل الواقعة، إذ تبين أن المرأة المتوفية البالغة من العمر 35 سنة، تعاني من مرض السكري، فوصف لها أحد أقاربها تناول مقدار ملعقة صغيرة من حبة البركة يومياً لضبط مستوى السكر في الدم.كما أفادت التحقيقات أن السيّدة كانت تحتفظ بمرطبان مليء بحبة البركة، وإلى جانبه مرطبان شبيه له يحتوي على سمّ فئران. وعند استيقاظها من النوم، تناولت مقدار ملعقة من سم الفئران بدلًا من حبة البركة، وأراد طفلاها تناول المادة نفسها فأعطتهما منها.