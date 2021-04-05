18
o
بيروت
24
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
حبة البركة "قتلتها" مع طفليها
Lebanon 24
05-04-2021
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى مكتب قسم شرطة التبين في مصر، بلاغاً من المستشفى العام، بوصول سيدة متوفية مع طفليها نتيجة إصابتهم بالتسمم، عقب تناولهم سمّ فئران، ظناً أنها "حبة البركة".
وكشفت التحقيقات تفاصيل الواقعة، إذ تبين أن المرأة المتوفية البالغة من العمر 35 سنة، تعاني من مرض السكري، فوصف لها أحد أقاربها تناول مقدار ملعقة صغيرة من حبة البركة يومياً لضبط مستوى السكر في الدم.
كما أفادت التحقيقات أن السيّدة كانت تحتفظ بمرطبان مليء بحبة البركة، وإلى جانبه مرطبان شبيه له يحتوي على سمّ فئران. وعند استيقاظها من النوم، تناولت مقدار ملعقة من سم الفئران بدلًا من حبة البركة، وأراد طفلاها تناول المادة نفسها فأعطتهما منها.
المصدر:
سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
عاصفة من نوع آخر تضرب البلاد... الزموا المنازل لتجنب التداعيات!
Lebanon 24
عاصفة من نوع آخر تضرب البلاد... الزموا المنازل لتجنب التداعيات!
11:00 | 2021-04-05
05/04/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي ضحية مقلب.. والمنفذون 5 فنانين (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي ضحية مقلب.. والمنفذون 5 فنانين (فيديو)
09:00 | 2021-04-05
05/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك من جديد.. هذا هو الحدث الأكبر (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك من جديد.. هذا هو الحدث الأكبر (فيديو)
15:00 | 2021-04-05
05/04/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حبس أنفاس في ربع الساعة الأخير.. الحكومة على نار التسوية
Lebanon 24
حبس أنفاس في ربع الساعة الأخير.. الحكومة على نار التسوية
08:00 | 2021-04-05
05/04/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح هام من وزير الصحة عن لقاح "أسترازينيكا".. ما الجديد؟
Lebanon 24
تصريح هام من وزير الصحة عن لقاح "أسترازينيكا".. ما الجديد؟
23:39 | 2021-04-04
04/04/2021 11:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
21:16 | 2021-04-05
تأخروا في تجهيز طلبها للطعام.. فأطلقت النار عليهم
21:00 | 2021-04-05
في "برغر كينغ".. تأخّرت طلبيّتها فأطلقت النار على العاملين!
15:00 | 2021-04-05
ميشال حايك من جديد.. هذا هو الحدث الأكبر (فيديو)
12:00 | 2021-04-05
"أوبر" خسرت القضية.. ستدفع هذا المبلغ لسيدة مكفوفة تعرضت لـ"معاملة سيئة"
11:36 | 2021-04-05
بسن الـ99 تقود دبابة.. تعرّفوا إلى الجدة الفولاذية (فيديو)
09:00 | 2021-04-05
اليكم توقعات ماغي فرح العاطفية لشهر نيسان 2021
فيديو
بسن الـ99 تقود دبابة.. تعرّفوا إلى الجدة الفولاذية (فيديو)
Lebanon 24
بسن الـ99 تقود دبابة.. تعرّفوا إلى الجدة الفولاذية (فيديو)
11:36 | 2021-04-05
05/04/2021 21:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد خطيرة.. سائقة تنجو بأعجوبة بعد انقلاب سيارتها 4 مرات في سباق بالسعودية (فيديو)
Lebanon 24
مشاهد خطيرة.. سائقة تنجو بأعجوبة بعد انقلاب سيارتها 4 مرات في سباق بالسعودية (فيديو)
12:00 | 2021-04-04
05/04/2021 21:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا "كوّم" الرصاص لصا يسطو على لبناني في البرازيل (فيديو)
Lebanon 24
هكذا "كوّم" الرصاص لصا يسطو على لبناني في البرازيل (فيديو)
10:27 | 2021-04-04
05/04/2021 21:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact