اليكم توقعات ماغي فرح العاطفية لشهر نيسان 2021

توقعات الأبراج لشهر نيسان 2021، على الصعيد العاطفي وأهم التطورات والمفاجآت التي ينتظرها كل من يحب عن الحب، تكشفها خبيرة الابراج الاعلامية ماغي فرح.



برج الحمل

يتم لقاء مهم جدًا في الأسبوعين الأولين من الشهر وتراه ملائمًا لك وتشعر فجأة تجاهه بشعور خاص ويكون لك علاقات وطيدة معه وتعدك الكواكب بذبذبات كثيرة جدًا وإيجابية سواء كانت جديدة أو قديمة وتفرح بأجواء الرومانسية الحاضرة وتدرك جيدًا كيف تتصرف مع الناس وهذا الشيء يكون قويًا جدًا حتى تاريخ العشرين من شهر نيسان وتكبر الحظوظ للقاء شخص مناسب اذا كنت خالي القلب وبعد تاريخ العشرين يكون لديك خياران؛ الحب وترفض القيود وتريد أن تفرح لكنك لا تريد من يأسرك لكن ولأنك تميل قليلا الى الإستقرار، ستختاره بعد فترة من الوقت، وستُعزّز الأفلاك علاقتك الزوجية وتتحدث عن تقارب وتفاهم.



برج الثورتدعوك الشمس بتاريخ العشرين من شهر نيسان للإحتفال مع المحبين والمقربين، وتمارس كاريزما على الجنس الآخر، وتبدو محبوبًا بعد فترة من التحفظ والحياء، وتُحوّل حياتك لمسرح من المبادلات الجميلة والمغامرات واللقاءات والكلام العذب، وقد تستفيد شهوانيتك أو رغبتك في الحب واللقاء والتقرّب والتواصل بين تاريخ الخامس عشر والعشرين من هذا الشهر.تُعبر عن نفسك وتكون جريء جدًا بمتطلباتك وتتقدم نحو بعض الإرتباطات إذا كنت ترغب بهذا الشيء، أو تباشر بعلاقة تحمل لك الملذات الكثيرة، وقد تلتقي بشخص يثير في نفسك الإعجاب، أو يعود ويظهر حب من الماضي في حياتك بشكل غير منتظر وقد يتضارب مع حياتك الحالية أو لقاء مع جديد في الأسبوع الأخير على الأرجح.برج الجوزاءقد تتعقد الأمور العاطفية إبتداءً من تاريخ الخامس عشر، ويكون النصف الأول جيد ومتناغم ويجعلك تلتقط فرص رومانسية وعاطفية وتعيش مغامرات جميلة، وتعرف لقاءات متعددة جدًا، لكن الفلك يتحدث عن مغامرات او أسفار بعضها يكون مفاجىء وغير متوقع، وستكون هذه المغامرات عابرة بسبب تصرفاتك الغير الجدية، أو إنشغالك بشؤون أخرى. وقد تغازل أكثر من طرف وأنت تحب التعددية بإستقطاب الإعجاب وحتى لو كان الأمر سطحيًا، وتُصبح أكثر تحفظًا وتشكيكًا في النصف الثاني من الشهر. ويحمل لك فينوس بعض الغموض الذي يُخيّم على حياتك مع إنتقاله إلى برج الثور، فيُخيّم الغموض على حياتك وقد تصبح أقل ميلًا للتعاطف مع الآخرين أو مواصلة العلاقات، وتتغير الأمور وتصبح متراجعًا قليلا في بعض التحولات أو الإلتزامات وتفضل تأخير بعض الإستحقاقات العاطفية وتتحول من إنسان شغوف ومتحمس إلى شخص لديه برودة ولا مبالاة، وفي هذه الحال لا يتفهم الشريك أو الحبيب ما يحصل وماذا تغير، ومع ذلك أنت تعلم كيفية التأقلم والتكيف، وتغيير مزاجك عند كل حاجة جديدة، وبإختصار الوضع العاطفي يتغير وخاصة إبتداءً من العشرين من هذا الشهر.برج السرطانكن مترويًا بعلاقاتك الشخصية حتى تاريخ الخامس عشر من الشهر هذا، بسبب بعض الخيبات على الصعيد العاطفي بالإضافة إلى بعض المشاكل المالية، وقد تعيش حالة تردد أو تشعر أنَّ الآخر ليس صريحًا معك، وربما أنت غير قادر أن تستمر بعلاقة مهتزة، وتعود وتسترجع الثقة والتفاؤل.تجتاحك موجة رومانسية مميزة في بداية النصف الثاني من الشهر وتتغير الأمور، وتكون الأيام العشرة الأخيرة هي الأهم فتستعيد ثقتك في الحياة وعافيتك وحماسك للحبيب، كما يحمل لك هذا الشهر لقاء مفاجىء إذا كنت خالي القلب.برج الأسديكون العشق قويا جدًا، ويحمل لك فينوس الموجود في برج الحمل الحب واللقاءات الحارة والإستثناءات وبعض الإحتفالات بين الواحد والرابع عشر من هذا الشهر، وقد تبقى الأمور جيدة حتى تاريخ الثامن عشر وتكون اللقاءات جميلة والأجواء تلونها الشغف والحماس والإندفاع وتتاح لك الفرص إلى لقاء الحبيب إذا كنت خالي القلب أثناء سفر أو إحتفال، وفي الأجواء جديدًا وتواصل مع بعض اللذين يفتحوا أمامك أبوابًا واسعة، وتكون الفترة الأولى من الشهر واعدة جدًا، ومن ثم تكون مضطرًا لكشف بعض الأمور وكبت المشاعر وضبط الإنفعالات.برج العذراءتشعر أنَّ الزوج او الحبيب أصبح أكثر كرمًا معك من السابق ويظهر لك عاطفته ويغدق عليك الهدايا، لكنك تكون مشغولا بشؤونك المهنية أكثر من إهتمامك بوضعك العاطفي.تضطر إلى تغيير الأمور وإعادة النظر مع الحبيب أو العلاقة وتكون الأجواء صاخبة حتى تاريخ العشرين من هذا الشهر، وينصحك الفلك بترك الأمور على سجيتها وتقبل الأمور الطارئة، ولا تعترض وحاول التكيف مع الأجواء، ولن يكون الإرتباط الحقيقي متاح لك قبل الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، وتنشد السلام والهدوء والإبتعاد عن الأنظار مع علاقة ربما تُولد في هذه الأثناء.

برج الميزان

تلعب دورًا كبيرًا في حياتك العاطفية وفي خياراتك، وتتاح لك الفرص للقاء نصفك الآخر إذا كنت خالي القلب. وربما تتجاوب الأفلاك مع أعمالك فتجد مبتغاك، وتكون خارج محيطك الإعتيادي أو حتى خارج بلادك، ومن الممكن أن تعيش علاقة إستثنائية ويكون فيها الشغف والحماسة وبعض الرغبات الجسدية الهائلة. تمارس سحرًا لا يُضاهى، ويجعلك فينوس منسجم جدًا مع ذاتك خاصة وأنَّ كوكب مارس يزيدك حماسة، ويُشير هذا الطالع الفلكي إلى قصة إستثنائية قد تعيشها ومغامرة لن تنساها، أو علاقة جديدة تولد فجأة في حياتك، وقد تُبدي حماسة تجاه شخص يحبك. ويكون موقعك لديه هائلًا وقد تعيش اللامتوقع ويحصل شيئًا لم تجرؤ عليه في السابق، وهذا لا يمنعك من تقديم بعض التنازلات في النصف الثاني من الشهر والتعامل بدبلوماسية مطلقة وقد تلتقي بشخصًا إفترقت عنه أو تُعطي فرصة ثانية لشخص خذلك في السابق، وتتلقى عرضًا جيدًا في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر وتدرسه في عناية وتبدأ في خطوات ثابتة، ويبتسم الفلك لمواليد الدائرتين الثانية والثالثة أكثر من الأولى ويحمل لهم فرصًا جديدة.



برج العقرب

تكون الشؤون العاطفية جيدة في بداية الشهر، ويكون لديك بعض النقاشات الغنية والإيجابية على الصعيد الشخصي، وتتعامل مع المستجدات بعقلانية ووعي ومحاولة تفهم ما يجري، وقد تلتقي مع شخصًا يهتف قلبك له، وتمارس علاقة عاطفية جديدة، وتعبر عن نفسك بحرية وطلاقة. وتُولد علاقة عذبة أو تتجاوب مع شريك معين أو تفرح بسبب حب أحدهم لك، وتكون الرغبات شديدة جدًا في هذه الفترة، وتُخيّم الرومانسية على أجواءك وتضطر إلى تقديم التنازلات في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر هذا.



برج القوسز

تتحسّن صحتك وتكون جيدة جدًا، ويدعوك الفلك إلى ممارسة الرياضة والتحلّي بالصبر أمام بعض العراقيل حتى لا تتعب أعصابك. ويتحدث الطالع الفلكي عن مناسبات جميلة وإحتفالات ولقاءات رومانسية وميلك إلى شخص يُضحكك أكثر من ميلك إلى شخص يُزعجك أو يُوجّه لك الملاحظات. أنت بحاجة إلى أحد يُلطّف لك الأجواء وربما لا تريد التذمر وتريد تخطي بعض الاشخاص اللذين يتذمرون، وتكون هذه الأجواء الإيجابية مهمة لك، ويكون لديك طاقة جيدة حتى تتغاضى عن بعض السلبيات وتسعد ببعض اللحظات الممتعة التي أنت بحاجة إليها في هذا الشهر.

قد تقع في الغرام وبسرعة، والأجواء تكون واعدة على صعيد الحب السريع في النصف الأول من الشهر رغم بعض الإحتكاكات او شد الحبال بينك وبين الطرف الآخر، وتتحمس إلى حب جديد أو قد تلتقط بعض الفرص التي تُتاح لك، وتتجاوب مع رغباتك الشديدة.

يعيش بعض مواليد القوس الهوس تجاه من يحبون، أو مع الشريك العاطفي، ويُشير الطالع الفلكي إلى لقاء مهم ويُولِّد غرام في الأسبوعين الأولين من الشهر، وتنصحك الأفلاك بالإسترخاء وعدم تضخيم المشاكل طوال الشهر وتقبل بعض المعارضات في النصف الثاني من الشهر حتى تتخلص وتتخطى مشاعر سلبية او مواقف صعبة.



برج الجدي

يسود التوتر حياتك الشخصية في بداية الشهر، وتضطر إلى التكيُّف مع وضع عائلي يفرض نفسه أو مع ظروف خارجة عن إرادتك تجعلك تؤجل عمل أو مشروع. لكن الأجواء تتغير في منتصف الشهر، وتصفى السماء إبتداءً من العشرين وتسترجع ضائع أو يعود أحد الراحلين من غيبة أو من نكران الجميل أو من إمتعاض لم يكن له أساس، ولا شك أنك ستعالج مشاكل منزلية كثيرة متراكمة، وقد يحصل صدام مع الحبيب وتهتم أيضًا بمسائل عائلية تعاني من بعض الجفاف وهذا يمنعك من التفكير في سعادتك، ولكن هذا لا يمنع من أن تطُّل على بعض المفاجآت الجميلة في حياتك الحميمة، ويحمل لك نهاية الشهر لقاء إستثنائي وتعاطف مع شخص تجد فيه كل الميزات التي تطلبها عند الشريك، وإذا كنت مرتبطًا فتسترجع الشعور بالهناء والراحة والتفهم مع الزوج أو الحبيب بعيدًا عن الإرباكات السابقة.

يستمر بعض مواليد الجدي في مواجهة بعض العراقيل الإجتماعية والعائلية حتى آخر الشهر، وقد تنشأ أزمة وتضطر إلى الإعتراض على بعض الأمور وقد تبحث عن ضالتك بعيدًا عن إعتراض الأهل، وقد يُقدم بعض مواليد الجدي على زواج فجائي هذا الشهر وذلك على أثر بعض التطورات أو المستجدات والأحداث الغير متوقعة.



برج الدلو

تكون الأجواء دافئة جدًا في بداية الشهر وحتى تاريخ الرابع عشر تحديدًا، وتجد مبتغاك إذا كنت خالي القلب وهذا ليس بعيدًا عن محيطك الإعتيادي، وتُتاح لك فرص رومانسية عبر علاقاتك العائلية والإجتماعية، وتبحث عن شخص يشاركك الإنفعالات، ولن يجذبك الشكل الخارجي بقدر الغنى الداخلي الذي يندفق من الطرف الآخر، وتميل للغزل والأجواء الساحرة والرومانسية وتكون متحمسًا جدًا، وتحذرك بعض الكواكب من التطرف في المواقف ومن عدائية قد تقع ومن نظرة مختلفة إلى العلاقات العاطفية، وقد تسترجع علاقة قديمة في أول الشهر ويكون هناك حديث طويل وشرح وتوضيح للأمور.

تتراجع صحتك قليلًا إبتداء من تاريخ العشرين من هذا الشهر، أو تشعر بالتعب، ويجعلك كوكب مارس الموجود في منزلك السادس أكثر ضعفًا أمام بعض الأمراض والأوبئة، لذا عليك الإهتمام بصحتك بعيدًا عن المخاطر، والإبتعاد عن الأماكن الموبوءة.



برج الحوت

تكون في الحب أكثر جرأة من السابق وتأخذ قرارات مهمة وتبدأ في علاقة عاطفية توحي لك بالعذوبة، وقد تلتقي مع حبيب العمر أثناء رحلة، ويحلو لك النقاش مع أشخاص يتجاوبون مع تطلعاتك وقد تلوح الفرص الرومانسبة في محيطك الإعتيادي.

تتغير الأحوال مع دخول كوكب مارس إلى برج السرطان في الرابع والعشرين من الشهر هذا، فتصبح أكثر عاطفة ورومانسية وتهتم بشؤونك الزوجية بسبب تطور قد يحصل في حياتك العائلية، وإذا كنت غير مرتبطًا قد يكون هناك غرامًا في هذا الشهر وتتاح فرص إستثنائية في الأسبوع الأخير.