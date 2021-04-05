منوعات

بسن الـ99 تقود دبابة.. تعرّفوا إلى الجدة الفولاذية (فيديو)

Lebanon 24
05-04-2021 | 11:36
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نجحت ماريا كولتاكوفا إحدى المحاربات اللواتي شاركن في الحرب العالمية الثانية في قيادة دبابة T-72B3 في منطقة بيلغورود الروسية.

ونظم جنود الجيش الروسي ممراً شرفياً لكولتاكوفا عبر أراضي ميدان التدريب العسكري حيث ساعد قائد فرقة المركبات الثالثة الروسية أليكسي أفديف المحاربة المخضرمة في أداء مهمتها لقيادة الدبابة.

وذكرت كولتاكوفا أنها خلال الحرب العالمية الثانية كانت قد ركبت دبابة بالفعل على جبهات القتال لمساعدة الجرحى، فيما لم تضطر لقيادة الدبابة بمفردها كما فعلت في سن الـ 99.

وتمكنت "الجدة الفولاذية"، كما تحب أن يطلق عليها، من تسجيل 13 رقما قياسياً جديداً بمختلف المجالات، وهي تخطط لتحطيم ثلاثة أرقام قياسية في المستقبل القريب.

يذكر أن كولتاكوفا قفزت في عامها الـ93 بالمظلة لأول مرة وقامت بأداء "قفزات هوائية" أثناء قيادتها للطائرة الشراعية، ليس هذا وحسب، بل تمكنت الجدة من تسجيل رقم قياسي في إطلاق النار من الأسلحة الهوائية في إحدى المدارس.
المصدر: روسيا اليوم

منوعات

فيديو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
21:16 | 2021-04-05
21:00 | 2021-04-05
18:00 | 2021-04-05
15:00 | 2021-04-05
12:00 | 2021-04-05
09:00 | 2021-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website