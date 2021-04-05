بسن الـ99 تقود دبابة.. تعرّفوا إلى الجدة الفولاذية (فيديو)

نجحت ماريا كولتاكوفا إحدى المحاربات اللواتي شاركن في الحرب العالمية الثانية في قيادة دبابة T-72B3 في منطقة بيلغورود الروسية.ونظم جنود الجيش الروسي ممراً شرفياً لكولتاكوفا عبر أراضي ميدان التدريب العسكري حيث ساعد قائد فرقة المركبات الثالثة الروسية أليكسي أفديف المحاربة المخضرمة في أداء مهمتها لقيادة الدبابة.وذكرت كولتاكوفا أنها خلال الحرب العالمية الثانية كانت قد ركبت دبابة بالفعل على جبهات القتال لمساعدة الجرحى، فيما لم تضطر لقيادة الدبابة بمفردها كما فعلت في سن الـ 99.وتمكنت "الجدة الفولاذية"، كما تحب أن يطلق عليها، من تسجيل 13 رقما قياسياً جديداً بمختلف المجالات، وهي تخطط لتحطيم ثلاثة أرقام قياسية في المستقبل القريب.يذكر أن كولتاكوفا قفزت في عامها الـ93 بالمظلة لأول مرة وقامت بأداء "قفزات هوائية" أثناء قيادتها للطائرة الشراعية، ليس هذا وحسب، بل تمكنت الجدة من تسجيل رقم قياسي في إطلاق النار من الأسلحة الهوائية في إحدى المدارس.