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تأخروا في تجهيز طلبها للطعام.. فأطلقت النار عليهم

Lebanon 24
05-04-2021 | 21:16
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أطلقت امرأة أميركية النار على عاملين في أحد مطاعم برغر كينغ للوجبات السريعة، وذلك بعد أن طال انتظارها، على ما يبدو، من أجل الحصول على طلبها.

وأظهرت لقطات مأخوذة من كاميرات المراقبة في مكان الحادث، المرأة وهي تبدو غاضبة، قبل أن تترجل من السيارة وتطلق النار على العاملين من شباك المتجر، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين.


وقعت الحادثة في أحد مطاعم برغر كينغ للوجبات السريعة في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، ولم يصب أي من العاملين في المطعم بأذى، وتمكنوا من الفرار من الباب الخلفي للمحل.

ونشرت الشرطة على فيسبوك تفاصيل بشأن الحادث يوم الجمعة الماضي، وقالت إن إطلاق النار وقع الثلاثاء الماضي، أي قبل أسبوع، في مطعم برغر كينغ على طريق وينشستر.

وذكرت الشرطة أنها لا تزال تطارد مطلقة النار، التي أقلتها سيارة رمادية اللون كان يقودها رجل، إلا أنها لم تتمكن من اعتقال أي أحد حتى الآن.

وأبلغ العمال في المتجر الشرطة بأن الزبونة شعرت بالغضب بسبب طول وقت الانتظار من أجل الحصول على طلبها، الأمر الذي استفزها -على ما يبدو- ثم نزلت من مقعد الراكب الأمامي في السيارة واقتربت من النافذة وأشهرت مسدسها.


وقالت سلسلة مطاعم برغر كينغ في بيان إنها "لا تتسامح أو نتغاضى عن العنف من أي نوع في مطاعمها"، مضيفة أن "سلامة أعضاء فريقنا وضيوفنا هي أولويتنا القصوى".

وطلبت الشرطة ممن يمكنه التعرف على مطلقة النار ومكان وجودها إبلاغها مقابل الحصول على مكافئة نقدية مقدراها ألف دولار أميركي.

المصدر: سكاي نيوز
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