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أمور بسيطة تمنح كل برج السعادة.. إكتشفوها

Lebanon 24
06-04-2021 | 12:00
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السعادة مختلفة بين شخص وآخر ولكل برج دوافعه ومشاعره الخاصة المميزة.. إليكم ما الذي يحتاجه كل برج حتى يشعر بالسعادة والفرح.

الحمل
الحمل برج مسالم لأبعد الدرجات، يحتاج للسلام الدائم، للبعد عن المشاكل والمشاحنات حتى يشعر بالراحة والسعادة.

الثور
مهما اشتدت الأزمات في حياة الثور، لو وجد الحب في حياته لشعر بالسعادة والراحة بغض النظر عن كل الظروف.

الجوزاء
لا يستطيع الجوزاء العيش من دون اهتمام، ومن دون رعاية، فهذا ما يشعره بالسعادة.

السرطان
يخاف الروتين ويكرهه، يحتاج السرطان للحياة الصاخبة حتى يشعر بالسعادة.

العذراء
المغامرة هي السبب الأساسي لسعادة برج العذراء وشعوره بالفرح، فمهما توتر من المجازفات والمغامرات الا أنه يختارها.

الأسد
رغم أنه برج قوي وجبار، ويحب أن يصدر الأوامر، الا أن الأسد يحتاج للعاطفة والحب كي يشعر بالسعادة.

الميزان
دائمًا يبحث الميزان عن حلم جديد في حياته عن شغف يحرّكه كي يكون سعيدًا، فهو للمفاجأة لا يسعده تحقيق الحلم كما يسعده السعي له.

العقرب
النوم ثم النوم. هذا ما يحتاج اليه العقرب كي يشعر بالسعادة.

القوس
يحتاج القوس للشعور بأنه منتج، وبأن من حوله يحتاج له، كي يشعر بالفرح والسعادة.

الجدي
رغم أنه مدمن عمل، الا أن الراحة من حين الى آخر هي ما يشعره بالسعادة.

الدلو
هذا البرج الايجابي، يحتاج للضحك كي يشعر بالسعادة.

الحوت
برج الحوت الذي يعيش في عالمه الخاص، يحتاج الى من يتفهمه كي يكون سعيدًا.
المصدر: ياسمينا
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