أمور بسيطة تمنح كل برج السعادة.. إكتشفوها

السعادة مختلفة بين شخص وآخر ولكل برج دوافعه ومشاعره الخاصة المميزة.. إليكم ما الذي يحتاجه كل برج حتى يشعر بالسعادة والفرح.الحملالحمل برج مسالم لأبعد الدرجات، يحتاج للسلام الدائم، للبعد عن المشاكل والمشاحنات حتى يشعر بالراحة والسعادة.الثورمهما اشتدت الأزمات في حياة الثور، لو وجد الحب في حياته لشعر بالسعادة والراحة بغض النظر عن كل الظروف.الجوزاءلا يستطيع الجوزاء العيش من دون اهتمام، ومن دون رعاية، فهذا ما يشعره بالسعادة.السرطانيخاف الروتين ويكرهه، يحتاج السرطان للحياة الصاخبة حتى يشعر بالسعادة.العذراءالمغامرة هي السبب الأساسي لسعادة برج العذراء وشعوره بالفرح، فمهما توتر من المجازفات والمغامرات الا أنه يختارها.الأسدرغم أنه برج قوي وجبار، ويحب أن يصدر الأوامر، الا أن الأسد يحتاج للعاطفة والحب كي يشعر بالسعادة.الميزاندائمًا يبحث الميزان عن حلم جديد في حياته عن شغف يحرّكه كي يكون سعيدًا، فهو للمفاجأة لا يسعده تحقيق الحلم كما يسعده السعي له.العقربالنوم ثم النوم. هذا ما يحتاج اليه العقرب كي يشعر بالسعادة.القوسيحتاج القوس للشعور بأنه منتج، وبأن من حوله يحتاج له، كي يشعر بالفرح والسعادة.الجديرغم أنه مدمن عمل، الا أن الراحة من حين الى آخر هي ما يشعره بالسعادة.الدلوهذا البرج الايجابي، يحتاج للضحك كي يشعر بالسعادة.الحوتبرج الحوت الذي يعيش في عالمه الخاص، يحتاج الى من يتفهمه كي يكون سعيدًا.