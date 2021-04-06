كان في طريقه للاعتداء على طفلة بعمر عامين مقابل 200 دولار.. هكذا أوقفته الشرطة

ألقت الشرطة الأميركية القبض على معلم و"جليس أطفال" كان في طريقه للاعتداء على طفلة عمرها عامين بعدما عرض ممارسة الجنس معها مقابل 200 دولار.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن كزافييه ألكسندر (27 عاما) طُرد على الفور من وظيفته في إحدى المدارس الابتدائية بمقاطعة بالم بيتش في ولاية فلوريدا، بعد صدور تقرير الشرطة حول عملية القبض عليه والتي تضمنت نصب كمين له.

وتعود أحداث القضية إلى قيام والد الطفلة (39 عاما) بنشر إعلان على أحد المواقع، يطلب فيه مشاركة غرفة استأجرها في فندق لبضعة أيام قبل انتقاله إلى منزله الجديد.

وأشار في الإعلان إلى أن لديه ابنة تبلغ من العمر عامين، وطلب امتناع "غريبي الأطوار ومن يتعاطون المخدرات".

وسرعان ما تلقى الرجل رسائل نصية من شخص مجهول (المتهم المذكور) سأله: "هل سأكون وحدي مع ابنتك؟" وعندما رُفض طلبه، أجاب بأنه سيذهب إلى مكان آخر، فاتصل الأب بمكتب شريف المقاطعة.

وقام ضباط الشرطة بانتحال شخصية الأب وتواصلوا مع الشخص ليخبروه أن بإمكانه أن يكون بمفرده مع الفتاة إذا دفع ثمن ليلتين في غرفة الفندق.

ووافق الطرفان على الالتقاء في الفندق، يوم الخميس الماضي، على أن يحضر الشخص مبلغ 200 دولار، وبعد وصوله، وجد الشرطة في استقباله عند الباب وتم القبض عليه.

وعثرت الشرطة بحوزته على واق ذكري خبأه في حذائه.

واعترف المتهم بإرسال الرسائل، قائلا إنه كان يعاني من إدمان جنسي، لكنه نفى التحرش بأي أطفال.