مشهد مرعب: سحلية عملاقة تقتحم متجرا وتسبب الذعر.. شاهدوا الفيديو

في مشهد مرعب وغير مألوف، اقتحمت سحلية آسيوية عملاقة متجرا في تايلاند وأثارت حالة من الذعر لدى رواد المتجر حيث تسلقت أحد الرفوف بحثا عن الطعام.

والتقط أحد المارة ضحكات المتسوقين وصرخاتهم العصبية بينما كانت السحلية تتسلق رف المتجر الواقع بمدينة ناخون باتوم بتايلاند بحسب تقرير لموقع NBCnews الأميركي.

وسجل ناريمبا تانجسين الفيديو الذي حقق انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لموقع أخبار الفيديو Newsflare.

بينما اتصل موظف في المتجر بالشرطة التي أحضرت بعد ذلك عمال الزواحف للقبض على مخلوق "الغودزيلا"، وقام المتعاملون بسحب السحلية من المتجر وجذبها نحو فرشاة قريبة.

وتميل "ورل الماء الآسيوي" إلى العيش في القنوات والبرك في المناخات الرطبة إلى حد كبير، ومن غير المعروف سبب تجولها في المتجر ولكن ربما كانت تبحث عن الطعام بسبب الأشهر الأخيرة من الطقس الجاف مع القليل من الأمطار.

ويمكن أن يعيش هذا النوع من السحالي حتى 22 عامًا في الأسر ويمكن أن يصل طول بعضها إلى ستة أقدام تقريبًا، وتعد ثاني أكبر سحلية في العالم بعد سحلية "تنين كومودو".