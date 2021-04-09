أقدم على الانتحار شنقاً بعد دقائق من وفاة زوجته

أقدم مواطن مغربي على الانتحار يوم 6 نيسان الحالي في مدينة أغادير المغربية، وذلك بعد دقائق من وفاة زوجته جراء إصابتها بجروح بليغة في حادث سير.وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وسائل إعلام مغربية، فإنّ ربّ الأسرة أقدم على الانتحار أمام ولده وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد دقائق من وفاة زوجته جراء إصابتها بجروح بليغة في حادث سير.وانقلبت السيارة التي كان يقودها الرجل في أحد المنعرجات بمدخل مدينة أغادير، ونقل السائق وزوجته وولده الذي يعاني الإعاقة إلى المستشفى إلا أنّ زوجته فارقت الحياة.ولم يستطع الرجل تحمل الأخبار السيئة، وخرج من المستشفى متوجهاً نحو شجرة حيث أقدم على الانتحار شنقاً.وحضرت الشرطة إلى مكان الحادث وتم نقل جثة المتوفى نحو مستودع الأموات بمستشفى "الحسن الثاني".