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بسبب كورونا... الحزن يخيّم على عائلة مكونة من 13 شخصا

Lebanon 24
09-04-2021 | 19:53
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في حادثة مأساوية في أوكرانيا، توفي زوجين لديهما 13 طفلا، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال موقع "راديو ليبرتي"، إن جنازة الزوجة ديانا روديكوفا، أقيمت في نهاية آذار، بعد أيام من وفاة زوجها فولوديمير روديكوفا، بعد أن انتقل لها الفيروس منه.

والزوجان المتوفيان لديهما 13 طفلا، من بينهم 11 تحت سن الثمانية عشر، وقد توفي الزوج في 20 آذار في المشفى جراء مضاعفات المرض.

وقد نقلت الزوجة أيضا إلى مركز العناية الحرجة في مشفى "ألكزاندر" بكييف، إلا أنها توفي.ت في 29 آذار.

وقد انتقلت العائلة إلى العاصمة كييف من مدينة دونيتسك في عام 2014، حيث قرر الزوجان بدء حياة جديدة وأنشأوا دار أيتام في قرية "ليبوفي سكيتوك".

وقد نزحت الأسرة من دونستيك، بعدما استولى الانفصاليون المدعومون من روسيا على مدينتهم ماكييفكا في شرق أوكرانيا.

ومن المقرر أن تصبح الابنة الأكبر في اللعائلة، أولكساندرا سليوسارينكو (21 عاما)، وزوجها، الأوصياء على الأطفال حتى يصلوا إلى سن الرشد.

يذكر أن أوكرانيا أعلنت في 24 آذار الماضي، تسجيل عدد قياسي للوفيات بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد.

وبدأت أوكرانيا حملة تحصين ضد المرض الشهر الماضي لكن بوتيرة بطيئة، إذ لم يتم تطعيم سوى 137026 شخصا بالجرعة الأولى حتى يوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، قال الجيش الأوكراني إن إحدى المجندات توفيت بعد يومين من تلقيها لقاح كوفيشيلد، لكن لم يتم التأكد بعد من سبب الوفاة.

وكوفيشيلد هو اسم آخر للقاح أوكسفورد/استرا زينيكا، المضاد لفيروس كورونا والذي ينتج في الهند ويتم تسويقه باسم كوفيشيلد.

وسجلت أوكرانيا حتى الآن نحو 1.86 مليون إصابة بكورونا، فيما وصلت الوفيات إلى 37 ألف حالة، منذ بداية الجائحة.
المصدر: الحرة
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