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برجك اليوم

Lebanon 24
10-04-2021 | 05:54
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الحمل
استعدّ لتغييرات مفاجئة ولفرض استثنائية
الثور
استعدّ لتغييرات مفاجئة ولفرض استثنائية
الجوزاء
يشير هذا اليوم الى فرص خاصة تأتي عبر بعض الاصدقاء والجماعات وتحقق لك بعض الأحلام
السرطان
يبشر هذا اليوم بالأفضل بل يقدّم لك فرصاً مؤاتية للتخلص من الخصوم والاعداء
الأسد
فرص استثنائية وحظ كبيراً وعلاقة فريدة وتجربة لن تنساها قد تدّق بابك اليوم
العذراء
تجبر على تقديم التنازلات لإيجاد تسوية، أو الحفاظ على مركز أو على استمراية في عمل
الميزان
يتحدث هذا اليوم عن فرص تأتي عن طريق شراكة، وعن عقود واتفاقات جديدة
العقرب
تواجه الكثير من المنافسه في مجال عملك وتحاول أن تتخطاها بحكمة ومن دون أن تؤذي أحداً
القوس
يشير هذا اليوم الى مشروع خلاّق أو إلى ترقية تستحقها لتفوقك في مجال العمل
الجدي
تلوم الزملاء على تصرّفاتهم وقد يكون اليوم مسرحاً لبعض الاشكالات التي لن تهدّد الفرص
الدلو
فرص استثنائية تتعلق بمحيطك الاعتيادي وبمشاريعك الغالية، كل شيء يتحرك بسرعة وتتوصّل معه الى النتيجة المطلوبة
الحوت
يتيح لك هذا اليوم فرصاً مهمة للنجاح باستثمار لك أو لتنفيذ بعض الافكار
 
المصدر: السومرية
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