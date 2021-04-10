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جريمة مروعة بسبب "ببجي".. لاعب يعيد تمثيل مشهد من اللعبة ويقتل أفراداً من عائلته

Lebanon 24
10-04-2021 | 09:00
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قام أحد مدمني لعبة "ببجي" الشهيرة في مدينة لاهور الباكستانية، بإعادة تمثيل مشهد من اللعبة في حياته الواقعية، وقتل عددا من أفراد أسرته.

وحسب موقع ARY News، أطلق رجل اسمه بلال وهو من مدمني اللعبة المذكورة النار على أخت زوجته وصديقه ووالدته وشقيقته وشقيقه، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في العملية.

ولفت إلى أن كاميرات المراقبة رصدت بلال وهو يرتدي خوذة وسترة تشبه إحدى السترات الموجودة في اللعبة، قبل أن يبدأ بإطلاق النار على أهله.

وقال مدير الشرطة في المنطقة عمر بلوش، إن المتهم كان مدمنا على لعبة "ببجي"، وأن أفراد عائلته اعتادوا على منعه من ممارسة اللعبة.

واعتبر بلوش أن "المتهم أعاد إنشاء مشهد ببجي (PUBG)، بعد شجار مع أفراد عائلته في ذلك اليوم، وأحضر مسدسا وأطلق النار منه على عائلته".
المصدر: سبوتنيك
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