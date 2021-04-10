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عرض 10 آلاف يورو على مجرم.. هكذا أراد الانتقام من حبيبته السابقة

Lebanon 24
10-04-2021 | 15:00
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وضع المحققون في إيطاليا رجلا تحت الإقامة الجبرية، يشتبه في أنه استأجر أحد الأشخاص عبر الشبكة المظلمة (دارك ويب)، لتشويه وجه حبيبته السابقة.

وقالت الشرطة إن "الرجل متهم بدفع ما يعادل 10 آلاف يورو من عملة البيتكوين، مقابل الهجوم".

وتعقبت السلطات الإيطالية ووكالة مكافحة الجريمة في الاتحاد الأوروبي المشتبه به، ولم تصب المرأة بأذى، كما لم يكشف عن هوية المهاجم الذي كان يفترض به القيام بالاعتداء.

ووصفت شرطة البريد والاتصالات في إيطاليا الأمر بـ"حبكة في فيلم تشويق معاصر".

والمشتبه به البالغ 40 عاما، خبير في مجال المعلوماتية من منطقة لومباردي الشمالية، ودخل إلى الشبكة المظلمة بعد أشهر من انفصاله عن حبيبته في تموز 2020.

وقالت الشرطة إنه اتصل بوسيط من خلال موقع على الشبكة، لاستئجار مهاجم يرش الحمض الحارق على وجه حبيبته السابقة، ويكسر ظهرها بما يتسبب في إصابتها بالشلل.

وأضافت الشرطة أنه رغم تسديد أربع دفعات مالية للمهاجم المفترض، بقي المشتبه به على اتصال بضحيته، يرسل لها الورود والرسائل.

وذكرت وكالة "أدنكرونوس" الإيطالية، أن الاعتداء كان يفترض أن يبدو أنه عملية سرقة، بحسب ما جاء في مذكرة التوقيف.
المصدر: روسيا اليوم
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