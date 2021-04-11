الحمل

تولد مشاعر حب جديدة وشديدة تزيل التشنجات وتشعر ببعض التحديات.

الثور

أدعوك الى التحلّي بالصبر وعدم إطالة الخلافات، ولا سيّما في الأيام المقبلة المحبطة او المملّة.

الجوزاء

راعِ شعور الحبيب فهو يبادلك الحب والاهتمام وأصغِ الى حدسك وقلبك ولا تكن بارداً.

السرطان

مطلوب منك الصبر والتفهّم حتى لو كنت تغلي بنار الغيرة والشكوك. تصمد العلاقة المتينة لأن الرياح ليست عاصفة.

الأسد

إشارات إيجابية من الشريك تعطيك أملاً أكبر في المستقبل، لكن التريث واجب لاستيضاح كل الأمور.

العذراء

تجد نفسك واضحاً في قراراتك وحاسماً تجاه المواقف وتتمتّع بالجرأة التي تسمح لك بنقاش موضوع شائك بهدوء وموضوعية.

الميزان

إذا بدأت علاقة عاطفية جديدة فقد تعرف تغييرات مهمة وجذرية في حياتك.

العقرب

حاول ألا تفسح في المجال للإشاعات أو لأصحاب النيّات السيئة إضعاف العلاقة، فأنت أقوى الى جانب الحبيب.

القوس

يجب أن تقلب السلبيات إلى إيجابيات إذا كنت ترغب في المصالحة أو الوقوع في الغرام.

الجدي

يخيّم الانسجام وتتحسّن اللقاءات والمواعيد ويحلو لك السهر والدردشة.

الدلو

أدعوك الى تخصيص هذا اليوم للحبيب حتى لو أجبرك الأمر على إلغاء بعض الارتباطات الاجتماعية أو غيرها.

الحوت

تفرح ببعض المناسبات مع الشريك وتخوض مغامرات من نوع مختلف إذا كنت أعزب.