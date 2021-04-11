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مشهد مؤثّر.. طبيب ينقذ طفلة من الموت أمام عيون والدَيْها (فيديو)

Lebanon 24
11-04-2021 | 12:00
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وثّق مقطع فيديو لحظة قيام طبيب فلسطيني بإنقاذ طفلة كانت على وشك الموت إثر تعرضها لاختناق، أمام عيون والدَيْها المنهارَيْن، في مشهد مؤثّر. 

وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، فقد وقعت الحادثة، التي وثقتها كاميرات المراقبة، في مركز طبي في بلدة قباطيا، قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.


وأظهرت الكاميرات لحظات كانت فيها الأم تحمل ابنتها ومع زوجها يركضان مذعورين بحثاً عن أي أحد يساعدهما.

وعندما خرج الطبيب من غرفته، هب فوراً لنجدة الطفلة التي كانت تعاني من انسداد في مجرى التنفس.

 

لحظات تحبس الأنفاس لإنقاذ طفلة من الاختناق pic.twitter.com/O45RUlBr73

وكانت علامات الانفعال والرعب الشديدين واضحة على الأبوين وهما يشاهدان ابنتهما تصارع الموت، قبل أن يتنفسا الصعداء، لدى تمكن الطبيب من إسعافها.


وانهالت الإشادات على الطبيب، الذي تبيّن أن اسمه مجاهد نزال، وأصبح موضوع الساعة في شبكات التواصل في فلسطين، وكرمته بلدية قباطيا.

وفي وقت لاحق، روى الطبيب، بعضا من تفاصيل ما حدث، قائلاً إنه بعد يوم عمل طويل ومتعب، أخذ قسطا من الراحة على أحد الأسرة، قبل أن يستيقظ على وقع صراخ في المركز الطبي.

وتابع: "الأب بصرخ بصوت مبحوح : "ماتت ماتت مخنوقه.. مشان الله..ماتت"، والأم تبكي بدون صوت".

وأضاف: "حملت الطفله بلا وعي و لا إدراك"، قبل أن يبدأ في إسعافها بضربات خفيفة على الظهر.

وبنتيجة المتابعة، تبين ان الفيديو قديم يعود للعام 2019، وتم تداوله مؤخرا على نطاق واسع.

المصدر: سكاي نيوز
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